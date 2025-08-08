Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
8. 8. 2025,
9.26

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
rasna pripadnost Donald Trump vpis študenti univerza ZDA

Petek, 8. 8. 2025, 9.26

35 minut

Ameriški predsednik od univerz zahteva podatke o vpisu študentov

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
univerza Yale | Ta poteza je najnovejši udarec Trumpove administracije politiki raznolikosti, enakosti in vključenosti, poroča spletni portal NPR. | Foto Guliverimage

Ta poteza je najnovejši udarec Trumpove administracije politiki raznolikosti, enakosti in vključenosti, poroča spletni portal NPR.

Foto: Guliverimage

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek podpisal odlok, s katerim od ameriških univerz zahteva, da ministrstvu za izobraževanje predložijo podatke o vpisovanju študentov. Trump želi ugotoviti, ali univerze tudi potem, ko je vrhovno sodišče leta 2023 prepovedalo pozitivno diskriminacijo, pri vpisu študentov upoštevajo njihovo rasno pripadnost.

Leta 2023 je konservativna večina vrhovnega sodišča ZDA razsodila proti uporabi pozitivne rasne diskriminacije na univerzah pri sprejemanju novih študentov. Da so si zagotovile zadostno število študentov, ki pripadajo rasnim manjšinam, so pred tem univerze to počele desetletja.

Trump in njegova administracija, ki sta vpletena v spor z mnogimi prestižnimi univerzami, sumita, da nekatere od njih kljub sodbi vrhovnega sodišča še naprej izvajajo prakse, ki spodbujajo raznolikost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Nadaljevanje pomanjkanja razpoložljivih podatkov (...) še vedno vzbuja vprašanje, ali se rasa dejansko uporablja" pri izbiri študentov, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP Trump zapisal v dopisu ministrstvu za izobraževanje.

Odprava upoštevanja rase pri vpisu je eden od pogojev, ki jih Trump nalaga univerzam za nadaljevanje zvezne proračunske podpore, poročajo ameriški mediji.

nicolas maduro
Novice Nevarna igra? 42 milijonov evrov za aretacijo venezuelskega predsednika.
Donald Trump
Novice Trump za srečanje s Putinom tudi brez Zelenskega
Claudia Sheinbaum
Novice Je to ženska, ki se je Trump boji?
rasna pripadnost Donald Trump vpis študenti univerza ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.