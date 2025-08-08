Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek podpisal odlok, s katerim od ameriških univerz zahteva, da ministrstvu za izobraževanje predložijo podatke o vpisovanju študentov. Trump želi ugotoviti, ali univerze tudi potem, ko je vrhovno sodišče leta 2023 prepovedalo pozitivno diskriminacijo, pri vpisu študentov upoštevajo njihovo rasno pripadnost.

Leta 2023 je konservativna večina vrhovnega sodišča ZDA razsodila proti uporabi pozitivne rasne diskriminacije na univerzah pri sprejemanju novih študentov. Da so si zagotovile zadostno število študentov, ki pripadajo rasnim manjšinam, so pred tem univerze to počele desetletja.

Trump in njegova administracija, ki sta vpletena v spor z mnogimi prestižnimi univerzami, sumita, da nekatere od njih kljub sodbi vrhovnega sodišča še naprej izvajajo prakse, ki spodbujajo raznolikost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Nadaljevanje pomanjkanja razpoložljivih podatkov (...) še vedno vzbuja vprašanje, ali se rasa dejansko uporablja" pri izbiri študentov, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP Trump zapisal v dopisu ministrstvu za izobraževanje.

Odprava upoštevanja rase pri vpisu je eden od pogojev, ki jih Trump nalaga univerzam za nadaljevanje zvezne proračunske podpore, poročajo ameriški mediji.