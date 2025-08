Z nakupom izdelkov OKI DOKI v Sparu do napolnjenih 100 šolskih torb za otroke iz manj spodbudnih okolij

Z nakupi izdelkov Oki Doki lahko kupci pomagate do nakupa napolnjenih šolskih torb, s katerimi bomo Mlekarna Celeia v sodelovanju s Spar Slovenia in Zvezo prijateljev mladine Slovenije kar 100 otrokom iz manj spodbudnih okolij polepšali vstop v novo šolsko leto.

Foto: Mlekarna Celeia

"Kupi izdelke Oki Doki in pomagaj otrokom" je poletna promocijska akcija, s katero lahko kupci pripomorete k donaciji 100 napolnjenih šolskih torb. Sodelovanje je mogoče do 26. avgusta z nakupom enega ali več izdelkov Oki Doki Zelene Doline v trgovinah Spar in Interspar. Z vsakim nakupom izdelka iz linije Oki Doki Mlekarne Celeia prispevate k skupnemu cilju: pred novim šolskim letom pomagati otrokom iz manj spodbudnih okolij.

V Mlekarni Celeia, ki je največja mlekarna v slovenski lasti, smo s svojim delom in poslanstvom še posebej močno vpeti v lokalno okolje. Z zavedanjem o pomenu bližine smo skupaj s podjetjem Spar Slovenija zasnovali družbeno odgovorno kampanjo z mislijo na tiste, ki se pogosto počutijo odmaknjeni ali spregledani.

"V svojem podjetju se zavedamo, da življenje ni vedno preprosto. Da so med nami ljudje, ki morajo iz dneva v dan prositi za pomoč – tudi takrat, ko gre za najbolj osnovne stvari. Da velikokrat pomoč ni izbira, temveč nuja. Še posebej je težko, ko so v stiski otroci – tisti, ki bi morali uživati brezskrbno otroštvo, polno igre, radovednosti in veselja. Naša krovna obljuba 'Ker smo si blizu. S tradicijo. Z naravo. Z ljudmi.' nas zavezuje, da prisluhnemo in se odzovemo na takšne klice pomoči. Zato smo se v dobrodelnem duhu tokrat povezali s podjetjem Spar Slovenija in Zvezo prijateljev mladine Slovenije, da skupaj pomagamo tam, kjer je najbolj potrebno," je dobrodelno kampanjo povzela vodja strateškega marketinga v Mlekarni Celeia Tjaša Kobal Anžur.

Tudi vas, dragi kupci, tokrat vabimo k nakupu izdelkov Zelene Doline iz linije OKI DOKI, saj s tem neposredno prispevate k napolnjenim šolskim torbam za 100 otrok iz manj spodbudnih okolij.

Foto: Mlekarna Celeia



Vabljeni med police trgovin Spar in Interspar Slovenija vse od 1. 8. do 26. 8., da skupaj prižgemo iskrico v otroških očeh in narišemo nasmeh na obraz. Naj bo začetek novega šolskega leta poln upanja in poguma.







Vabljeni med police trgovin Spar in Interspar Slovenija vseda skupaj prižgemo iskrico v otroških očeh in narišemo nasmeh na obraz.

Naročnik oglasnega sporočila je MLEKARNA CELEIA, D.O.O.