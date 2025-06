Po podatkih Zveze Anita Ogulin se je število družin, ki so potrebovale pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, v zadnjem letu podvojilo. Leta 2023 so za šolo opremili 215 otrok in mladostnikov, leta 2024 je ta številka poskočila na 435.

V želji, da bi osnovnošolcem iz manj spodbudnih okolij po Sloveniji olajšali prve šolske dni, so v podjetju SPAR Slovenija organizirali zbiranje šolskih potrebščin v svojih trgovinah.

Dobrodelna akcija bo potekala med 11. in 25. junijem 2025 v vseh trgovinah Spar in Interspar, kjer bodo kupci lahko za osnovnošolce socialno šibkih družin podarili izdelke v posebej označene vozičke.

Za čas dobrodelne akcije so v Sparu pripravili tudi ugodno ponudbo zvezkov lastne blagovne znamke Spar Office, da olajšajo odločitev vsem, ki želijo sodelovati v dobrodelni akciji. Foto: Spar Slovenija

Številni starši finančno težko zmorejo opremiti svoje šolarje

"Medtem ko otroci nestrpno odštevajo zadnje šolske dneve do počitnic, starši že skrbijo, kako bodo nakupili vse potrebno za novo šolsko leto. Nakup šolskih potrebščin lahko družine hitro stane tudi do tristo evrov na otroka, v kar sploh niso všteta še jesenska oblačila in obutev, ki jih bo otrok tudi potreboval. Vstop v novo šolsko leto za marsikatero družino predstavlja izredno velik strošek, zato smo na Zvezi Anita Ogulin zelo hvaležni za dobrodelno akcijo s Sparom. Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi napolnimo šolske torbe otrok v stiski in jih pospremimo na pot do znanja, ob tem pa močno razbremenimo tudi njihove starše," je ob začetku akcije povedala Alenka Petkovšek, predsednica Zveze Anita Ogulin.

Za čas dobrodelne akcije so v Sparu pripravili tudi ugodno ponudbo zvezkov lastne blagovne znamke Spar Office, da olajšajo odločitev vsem, ki želijo sodelovati v dobrodelni akciji. Ob koncu zbiralne akcije bo podjetje SPAR Slovenija dodalo še svojo lastno donacijo šolskih potrebščin v vrednosti pet tisoč evrov. Predaja zbranih paketov šolskih potrebščin v trgovinah in še dodatne donacije podjetja se bodo odvile julija v prostorih Zveze Anita Ogulin. Zveza bo vse podarjene šolske potrebščine razdelila med družine v stiski iz humanitarnega programa Veriga dobrih ljudi, ki poteka pod okriljem Zveze Anita Ogulin.

SPAR Slovenija že več let sodeluje z Zvezo Anita Ogulin, ki je do 2024 delovala pod imenom ZPM Ljubljana Moste-Polje, in s šolskimi potrebščinami pomaga osnovnošolcem.