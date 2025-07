Nakupovanje v Sloveniji lahko ugodnejše kot v Italiji

Po objavi članka o primerjavi cen med Slovenijo in Italijo so iz podjetja Spar Slovenija opozorili na posebnosti slovenskega trga, kjer več kot polovica izdelkov ni prodanih po rednih, temveč po promocijskih cenah. Trdijo, da je takšna cenovna struktura pri nas globoko zakoreninjena in da potrošniki te popuste dejansko izkoriščajo – včasih tako dobro, da so cene nižje kot v tujini.

V Sloveniji funkcionira strategija visoko-nizkih cen, kar pomeni, da trgovci določijo redne maloprodajne cene, na katere gredo akcije. V nekaterih državah za določene sklope izdelkov pa velja strategija stalna nizka cena. To pomeni, da trgovec ceno zniža na neko povprečno ceno in z njo nima nobenih aktivnosti, torej je ne spreminja.

Radensko v Italiji prodajajo po povprečni dnevni ceni

Deloma, vsaj za nekatere izdelke, po strategiji povprečna dnevna cena delujejo tudi trgovci v Italiji. "Tak primer je Radenska. Cene ne spreminjajo. Dali so jo po nižji redni ceni kot v Sloveniji in zdaj na ta proizvod nimajo nobenih akcij," pojasnjujejo.

V Sparu poudarjajo, da bi bili, če bi slednji način prenesli v Slovenijo, deležni negativnih odzivov kupcev, saj so navajeni na promocijske cene. Nekateri trgovci so strategijo povprečna dnevna cena poskusili uvesti, saj se je strategija visokih popustov na redne cene izkazala za nevzdržno. Izkazalo se je, da je zdaj še slabše."

Medtem se v Spar Slovenija držijo strategije visokih popustov na redne cene, saj so se slovenski potrošniki na akcije navadili in bi, če bi jih ukinili, šli drugam. "Če izdelek ni v akciji, se bo bistveno manj prodajal oziroma se ne bo prodala tolikšna količina, kolikšno smo si zastavili. Tukaj je analitika izjemno pomembna in točno vemo, kateri so najbolj prodajni izdelki v določenem terminu. Točno vemo, kdaj so kateri izdelki iskani, in takrat jih potrošniku skušamo omogočiti po konkurenčni oziroma ugodnejši ceni."

Spar Slovenija: 50 odstotkov izdelkov prodamo po promocijskih cenah

Navajajo, da tako kar polovico izdelkov prodajo preko promocijske prodaje, torej po akcijski ceni, ki je letos v primerjavi z lanskim letom večja še za tri odstotke. Pravijo, da v Sloveniji "redne cene praktično ni, razen na dveh izdelkih – cigaretah in vinjetah" in poudarjajo, da smo ena redkih držav, ki ima možnost seštevanja popustov, torej se daje popust tudi na akcijske izdelke. "Če denimo potrošnika vprašaš, po kakšni ceni kupi neki izdelek, tega ne ve, ker težko preračuna vse popuste, ki se seštejejo," pravijo.

Foto: Gaja Hanuna

Kakšne ugodnosti nudijo?

Kot so našteli, imajo 3200 izdelkov, v promocijah, od tega imajo dva tisoč izdelkov po trajno znižanih cenah, kar pomeni, da jih lahko potrošnik kupi v obdobju šestih mesecev po zaklenjenih cenah.

Poleg tega imajo na voljo tudi vrsto drugih akcij. V celotni ponudbi imajo tudi kupon 25, ki omogoča 25-odstotni popust na en izdelek pri celotnem nakupu, kupci pa ga lahko izkoristijo vsak teden od ponedeljka do četrtka. "Gre za dokazano najbolj priljubljeno aktivnost za potrošnika. Ta kupon jim ogromno pomeni. Če bi jim ta kupon vzeli, bi bili potrošniki zelo jezni," pravijo v Sparu, čeprav kupec s tem kuponom ne dobi največ popusta na košarico ali dnevni nakup. Njihova statistika kaže, da 25-odstotni kupon ljudje najpogosteje unovčijo na ploščo piva, na drugem mestu je mleko, na tretjem Donat.

Ob koncu tedna ponujajo tudi minus deset odstotkov na celoten nakup, imajo še ekstra srede, kjer je po akcijskih cenah mogoče kupiti več kot tisoč izdelkov, denimo Radensko tri plus tri gratis, kokakolo tri plus tri gratis, kavo Barcaffe tri plus dva gratis in Paloma izdelke ena plus ena gratis. Ob tem poudarijo, da je desetodstotni popust unovčljiv za lastnike Sparove kartice.

Štirikrat na leto je možno unovčiti kupon AS, ki omogoča minus 16 odstotkov na celotno košarico, dvakrat do trikrat na mesec pa kupon minus trideset odstotkov na neživilski izdelek. Imajo tudi posamezne aktivnosti, kot so svež začetek tedna, konec tedna, mega cena, mega prihranki in katalog osebne nege.

"Pri nas redne cene praktično ni"

Ob tem izpostavijo dve blagovni skupini, katerih 80 do 90 odstotkov izdelkov pri posamezni blagovni skupini prodajo po akcijskih cenah, le deset odstotkov po rednih. To so meso in čistila. Zakaj? "Ker se s temi izdelki lahko založiš, medtem ko se denimo s kruhom ne moreš založiti, pa tudi zato, ker imajo ti izdelki izredno visoke cenovne vrednosti."

Foto: Spar Slovenija

"Primerjati redne cene je neustrezno, ker dajemo ogromno popustov," menijo. "Če vzamemo za primer Radensko, ki ste jo popisali v trgovinah v Italiji in v Sloveniji. Nekje v Italiji je stala 79, nekje 89, pri nas pa 99 centov. Pri večini trgovcev v Italiji 1,5-litrska Radenska res stane 89 centov, akcij skoraj ni. Pri nas res stane 99 centov, vendar je samo ob koncu tedna, ko denimo unovčiš desetodstotni popust, cena enaka kot v Italiji. Poleg tega imamo Radensko redno v akciji po 69 centov, s tem da lahko kupci ob koncu tedna na to ceno (če imajo Sparovo kartico) unovčijo še desetodstotni popust," navajajo v Spar Slovenija.

V Italiji nimajo toliko akcij

Trdijo tudi, da v drugih državah, tudi v Italiji, nimajo takšnega deleža promocij kot pri nas. "Navade potrošnikov so v različnih državah različne. Če pogledate Italijo, Avstrijo, Nemčijo, popusti zagotovo niso tako visoki kot pri nas. Hrvaška je mogoče bolj primerljiva, ampak v Sloveniji so zelo visoki popusti, če recimo pogledamo čistila, pralne praške, toaletni papir. Če tovrstnih izdelkov ne bi dali na minus petdeset in če ob koncu tedna ne bi imeli minus desetodstotni popust, bi jih težko prodali. To so izdelki, ki imajo visoke vrednosti, in potrošnik točno ve, kdaj se jih splača kupiti," so še povedali.

Spar: Prepričani smo, da Slovenci ne hodijo po meso in sadje v Italijo

Poleg tega so navedli, da veliko Italijanov pride nakupovat v Slovenijo. "V našem Intersparu v Novi Gorici realiziramo več kot 30 odstotkov prometa z italijanskimi potrošniki in točno vemo, katere kategorije izdelkov nakupujejo. Prepričani smo, da Slovenci ne hodijo po meso in sadje v Italijo, ker ju pri nas dobijo sveže, kakovostno in ugodno."

In kaj Italijani poleg mesa in sadja še kupijo v Sloveniji? "Tudi Radensko, za katero vsi pravite, da je v Italiji cenejša. Če pri nas izkoristijo vse dane ugodnosti, dobijo tri radenske plus tri gratis. Tako na eno Radensko znese manj kot 50 centov. Ni ga trgovca, ki bi imel v Italiji Radensko po tej ceni," trdijo v Sparu Slovenija.

Slovenski potrošnik je zelo preračunljiv, zamenja 4,8 trgovine na mesec

Po navedbah Spara slovenski potrošniki nakup skrbno načrtujemo vnaprej, kar pomeni, da zelo spremljamo in preračunamo prej naštete akcije in jih tudi unovčimo. Kot so povedali v Sparu, statistika kaže, da slovenski potrošnik na mesec zamenja 4,8 trgovine, s čimer smo v samem vrhu Evropske unije. "Slovenski potrošnik je zelo preračunljiv in zelo dobro pozna cene. Smo v samem vrhu v Sloveniji glede na število obiskanih trgovin na mesec."

Foto: Guliverimage

Pojasnili so, da je to možno zato, ker imamo v Sloveniji toliko trgovin, imamo namreč kar osem trgovcev na relativno majhnem področju, pri čemer se vsi trgovci "borimo za istega kupca in akcije so tiste, ki povlečejo potrošnika v trgovino".

Ker pa se vse draži, bo optimiziranih nakupov vedno več. "Potrošniki so vedno bolj preudarni in optimizirajo nakup, kar je tudi velika nevarnost, saj če gledamo BDP in potrošnjo, kazalniki niso ravno spodbudni. Vemo, da potrošnika to ne zanima, ampak na koncu ni vseeno, ali deset evrov zapravi v Sloveniji ali Italiji. Če nakupujemo v Italiji, gre namreč davek Italiji," še poudarijo.

Bi torej trgovci v Sloveniji brez akcij pogoreli? "Težko rečemo, da bi pogoreli. Verjetno bi se tako trgovci kot potrošniki prilagodili. Je pa to trg, in če se spremeni za vse, je lažje, če pa bi mi sami ukinili deset- in 25-odstotni popust, bi zelo trpeli."

Zakaj potrošniki raje posegajo po brendiranih izdelkih?

Po njihovih izkušnjah pa slovenski potrošniki kljub sledenju akcijam v Sparu ne kupijo največ najcenejših izdelkov. "Imamo od ekonomsko zelo občutljivega potrošnika do potrošnikov, ki posegajo po premium izdelkih."

Pravijo, da se velikokrat izkaže, da kupci raje posegajo po izdelkih znanih blagovnih znamk, saj se poistovetijo z blagovno znamko in ji zaupajo. Kot primer navedejo Redbull. "Potrošnik raje kupi Redbull, čeprav imamo mi energijsko pijačo S-Budget, ki je z vidika specifikacije sestave zelo primerljiv, pred časom nam ga je delalo celo isto podjetje." Trdijo, da je marsikatera Sparova blagovna znamka z vidika kakovosti "zelo primerljiva, če ne kdaj celo boljša, odvisno od proizvajalca, s tem da je 20 do 30 odstotkov cenejša kot tako imenovana A-znamka priznana blagovna znamka.

Zato jim je, kot poudarjajo, pomembno, da imajo na voljo več vrst izdelkov po različnih cenah. "To pomeni, da imamo rešitev za vsako potrošnikovo potrebo, naj bo to preko ponudbe lastnih blagovnih znamk ali drugih znanih znamk.”

Spar: Imamo tako "poljsko" kot "italijansko" Nutello

Zgornji podatek pove, da potrošnika poleg cene zanima tudi kakovost. "Imamo segment ljudi, ki zelo gleda na kakovost in bere deklaracije." Ob tem nas je zanimalo, kakšne kakovosti so Sparovi izdelki in kako lahko kupec prepozna, za kakšno kakovost gre. Že v preteklem članku smo namreč pisali, da ima Italija izdelke kakovosti A, Slovenija pa kakovosti B, narejene za jugovzhodni trg.

Foto: Shutterstock

"Nam kot Sparu je zelo pomembno, da potrošnikom nudimo kakovostne proizvode, in za to se vsakodnevno zavzemamo. Tako pri sadju in zelenjavi kot pri vseh svežih kategorijah. Pri pakiranih izdelkih pa imamo dve možnosti. Ena je, da imamo dobavitelja ali distributerja, ki prodaja v državi, imamo pa tudi možnost in jo velikokrat uporabljamo, da kupujemo izdelke iz Italije ali iz Avstrije. Ne bi se strinjali s tem, da imamo artikle za jugovzhodno Evropo. Pri nas imamo veliko izdelkov, na katere nalepimo nalepko, ker nimajo deklaracije v slovenščini. Ta artikel zagotovo ni namenjen Sloveniji in ga nabavimo v tujini ali zaradi širine, zaradi kakovosti ali zaradi katerega drugega razloga," odgovarjajo, pri čemer kot primer navedejo Nutello.

Kot pravijo, imajo na njihovih policah tako "poljsko" kot "italijansko", pri čemer naj bi bila, kot smo pisali, t. i. italijanska Nutella kakovostnejša. V Sparu na to pravijo, da je kakovost relativna. "Nutella ima določen odstotek lešnikov, ki je zelo pomemben. Fererro, ki proizvaja Nutello, je že pred dvema letoma dejal, da imajo okus prilagojen potrošnikom."

Ne gre za boljšo ali slabšo kakovost, le okusi so prilagojeni potrošnikom

Če karikiramo, imajo po tej logi torej nekje raje manj lešnikov in več kakava ter obratno. Tako tudi proizvajalci trgovcem odgovorijo, da imajo prilagojene okuse na trg, a kot pravijo v Spar Slovenija, od multinacionalke, kot je Fererro, pričakujejo, da zagotavljajo kakovost na nivoju za vse države. Pravijo tudi, da ne verjamejo, da je kvaliteta Nutelle, delane denimo na Poljskem, slabša, saj verjamemo, da so standardi izdelave povsod enaki.

"Če pogledamo naš lešnikov namaz Spar Premium, je ta kakovostnejši po sestavi in ima kar 30 odstotkov lešnikov, Nutella pa le 13 odstotkov. Poleg tega imamo tudi lešnikov namaz 20 chocholate, produkt Štartaj Slovenija, ki je daleč najboljši namaz, res zelo kakovosten, a ga prodamo malo. Stane okrog osem evrov. Je drag, ampak je zelo kvaliteten. Torej, če potrošnik želi dobro kakovost, jo pri nas lahko dobi," so še povedali.

Poudarijo še, da se pri določenih proizvodih zgodi, da bi okus lahko spremenili na boljše, a ker so potrošniki navajeni okusa, bi sprememba, četudi na bolje, lahko povzročila padec prodaje tega izdelka. "Potrošnik to zazna. Spreminjati okuse in navade potrošnikov je dolgotrajen proces," še menijo.

Spar: Italija nima kakovostnejših izdelkov kot Slovenija

S trditvijo, da ima Italija kakovostnejše izdelke kot Slovenija, se tako v Sparu ne strinjajo, menijo pa, da potrošnike verjetno fascinira to, da "kdaj pa kdaj v Italiji dobijo izdelke, ki jih pri nas ni," pri čemer poudarjajo, da ga bodo, če ga pripeljejo v Slovenijo, tukaj prodali malo, saj tovrstne izdelke opazi in pozna le peščica potrošnikov.

Foto: Shutterstock

Dodajo tudi, da so dnevno deležni inšpekcijskih nadzorov. "V Sloveniji imamo za nekatere stvari bistveno višje standarde kot v tujini. Zagotovo je vsak dan več kot deset inšpektorjev v naši trgovini, ki nas kontrolirajo z vidika kakovosti."

Maloprodajno ceno z davki in trošarinami določa tudi država

Kot smo pisali, na maloprodajno ceno vpliva tudi država z davki in trošarinami, na kar opozarjajo tudi v Sparu. To se je za posebej pereče izkazalo pri sladkih pijačah – zaradi uvedbe 22-odstotnega davka – in pri alkoholnih pijačah zaradi visoke trošarine, ki pa se še dodatno dviguje.

"Tega v tujini ni. Trošarine v Sloveniji so daleč najvišje, kar 80 odstotkov višje kot v kateri drugi državi. Na nabavno ceno gredo marža, trošarina in še davek. Pivo je tako v Italiji cenejše predvsem zaradi trošarine. Pivovarji so bili zelo proti dvigu trošarin na alkoholne pijače. In zgodilo se bo dvoje, eno je črni trg, drugo so nakupi v sosednjih državah," so opozorili v Spar Slovenija.