Direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić je v osrednji informativni oddaji HRT pozval gostince, naj pametno in preudarno določajo cene storitev. Poudaril je, da so kljub ohranjanju cenovne konkurenčnosti dosegli rob.

Direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić je povedal, da so na seji sveta za upravljanje razvoja turizma ponovno opozorili turistični sektor, naj bo pri oblikovanju cen razumen.

Turistični sektor pozvali, naj bodo pametni

"Cena je zagotovo v središču zanimanja širše javnosti in medijev. Danes smo nagovorili in pozvali turistični sektor, naj bo pri oblikovanju cen pameten," je dejal in poudaril, da je treba ostati konkurenčen v primerjavi z drugimi sredozemskimi destinacijami.

Opozoril je, da se bodo turisti vsako leto vračali in da je turizem dolgoročna dejavnost. "Ne smemo delati napačnih potez v smislu pretiranega zvišanja cen. Pri oblikovanju cen moramo biti pametni in modri," je bil jasen.

Na vprašanje novinarjev, katere sredozemske destinacije so dražje in katere cenejše, je odgovoril, da je treba ločiti namestitve in gostinske storitve. "Hoteli in kampi so na Hrvaškem na primer cenovno ugodnejši v primerjavi z državami, iz katerih prihajajo naši turisti - Avstrije in Nemčije, vendar smo dražji od Grčije, Španije in Italije. Po drugi strani pa je zasebna namestitev nekoliko dražja od Italije in Francije ter nekoliko ugodnejša od Grčije in Španije," je pojasnil.

Opozoril je, da se bodo turisti vsako leto vračali in da je turizem dolgoročna dejavnost, vendar ne smejo delati napačnih potez. Foto: Shutterstock

"Še vedno smo v okvirih, vendar smo dosegli rob"

Poudaril je, da je Hrvaška še vedno v okviru cenovne konkurenčnosti, vendar se glede na podatke Eurostata in nekaterih drugih institucij giba na robu. "Še vedno smo v nekih okvirih, vendar smo dosegli rob. Zato nenehno pozivamo, da moramo biti pri določanju cen pametni in modri," je dodal.

Izjavil je še, da trendi v strukturi gostov kažejo, da je Hrvaška v dobrem položaju. "Z vseh trgov: Nemčije, Slovenije, Avstrije, Poljske, ZDA in domačega trga - povsod dosegamo rast. To kaže, da je Hrvaška še vedno privlačna destinacija. Dobro je, da imamo razpršenost na več trgih," je še dejal, za konec pa opozoril, da čeprav varnost za turiste postaja vse pomembnejša, cena ostaja odločilni dejavnik.