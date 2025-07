V trgovini na Hrvaškem brisača sto evrov: "To je konec za hrvaški turizem"

Cena je na družabnih omrežjih sprožila številne odzive. V komentarjih pod videoposnetkom so nekateri ljudje ogorčeni nad ceno: "To je konec za hrvaški turizem", "sramota za našo državo, žalostno", "sovražim to državo", "kot da so pozabili pretvoriti ceno iz kun v evre", "drago celo za Hrvaško", "zato iz kopalnice vzamem navadno brisačo", so se glasili nekateri komentarji pod objavo.

Nekateri pa so zapisali, da cena ni problem: "Toliko je vredna", "Nihče nikogar ne sili, da kupi izdelek", "Ne kupujte je in znižali bodo cene", "To je Benetton, zato je tako drag".

Po podatkih na uradni spletni strani Benettona njihove brisače stanejo med 29,95 in 39,95 evra, odvisno od velikosti in vzorca, piše Index.hr. Na zalogi nimajo velikosti 180 x 180 centimetrov, ampak 100 x 170 centimetrov, 95 x 170 centimetrov, 90 x 170 centimetrov in 70 x 150 centimetrov.

Da je cena pristna, pa poroča portal Dalmacija danas. Po njihovih navedbah na uradni spletni strani trgovine enako brisačo prodajajo za 99 evrov.