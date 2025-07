Nemci preverili, ali govorice o drastičnem dvigu cen na Hrvaškem držijo

Avtorji nemškega bloga bloga World on Budget, ki podrobno spremljajo cene v več evropskih turističnih destinacijah, so se odločili preveriti, ali so govorice o drastičnem dvigu cen na Hrvaškem resnične. Po trimesečnem zbiranju podatkov o cenah v restavracijah, trgovinah, nastanitvah in slaščičarnah po vsej državi so objavili obsežno analizo za leto 2025. Zapisali so, da so jih rezultati presenetili. Ugotovili so, da realen dnevni proračun za poletni dopust na Hrvaškem znaša med 70 in stotimi evri na osebo.

Ključne ugotovitve nemške analize cen na Hrvaškem 2025

Na nemškem blogu so izpostavili pet najpomembnejših spoznanj iz analize cen na Hrvaškem:

Nastanitve: Na vrhuncu sezone se cene v povprečju gibljejo okoli sto evrov na noč za dve osebi, čeprav obstajajo tudi cenejše destinacije (od 48 evrov na noč).

Na vrhuncu sezone se cene v povprečju gibljejo okoli sto evrov na noč za dve osebi, čeprav obstajajo tudi cenejše destinacije (od 48 evrov na noč). Prehrana v restavracijah: Hrano so ocenili kot drago, celo dražjo kot v Nemčiji, vendar je mogoče prihraniti z nakupovanjem na tržnicah ali obiskovanjem restavracij zunaj strogega središča.

Hrano so ocenili kot drago, celo dražjo kot v Nemčiji, vendar je mogoče prihraniti z nakupovanjem na tržnicah ali obiskovanjem restavracij zunaj strogega središča. Pijače: Coca-Cola v restavracijah je bila zelo draga (povprečno 3,76 evra za 0,25 litra).

Coca-Cola v restavracijah je bila zelo draga (povprečno 3,76 evra za 0,25 litra). Kreme za sončenje: Cene krem za sončenje se močno razlikujejo.

Cene krem za sončenje se močno razlikujejo. Dubrovnik: Mesto Dubrovnik je bilo daleč najdražja destinacija po analizi.

Cene nastanitev: od 48 do 142 evrov na noč za dve osebi

Na Hrvaškem so našli nekaj apartmajev za manj kot 50 evrov na noč, vendar ne v turistično najbolj obleganih destinacijah. Foto: Shutterstock Analiza nemškega bloga je zajela cene nastanitev v 16 različnih turistično zanimivih lokacijah na Hrvaškem. Osredotočili so se na namestitve za dve osebi med 9. in 16. avgustom, iskanje pa so opravili mesec in pol pred potovanjem. Ugotovili so, da je Hrvaška še vedno cenovno dostopna, sploh nekatere lokacije. Na Plitviških jezerih so recimo nočitve v povprečju stale 48 evrov. Najcenejše nastanitve so skoraj izključno bili apartmaji, ki imajo tudi to prednost, da si lahko v njih pripravite obroke. Najdražje namestitve so bile po analizi na Krku (142,05 evra na noč) in v Dubrovniku (135 evrov na noč).

Gostilne: čevapčiči 20 evrov in draga Coca-Cola

Kava je na Hrvaškem za evropske standarde še razmeroma poceni, niso pa poceni osvežilne pijače, kot je na primer Coca-Cola, ki je ponekod stala tudi več kot šest evrov. Foto: Maks Škulj Analiza je zajela cene v 47 različnih gostinskih lokalih, določili pa so naslednje povprečne cene:

Čevapčiči: 13,23 evra (najcenejši 6,80 evra, najdražji 20 evrov)

13,23 evra (najcenejši 6,80 evra, najdražji 20 evrov) Riba (kg): 72,81 evra (med 39,50 evra in 95 evri)

72,81 evra (med 39,50 evra in 95 evri) Cola-Cola (0,25 l): 3,76 evra (med 1,30 in 6,80 evra)

3,76 evra (med 1,30 in 6,80 evra) Pivo (0,5 l): 4,93 evra (med 3,00 evri in 9,40 evra)

4,93 evra (med 3,00 evri in 9,40 evra) Kapučino: 2,79 evra (med 1,30 in 5,80 evra)

Cene so se v gostinskih lokalih močno razlikovale, pri čemer so turistično bolj oblegane lokacije seveda dražje. V mestih, kot sta Šibenik ali Trogir, je mogoče prihraniti precej denarja. Coca-Cola je bila skoraj vedno zelo draga, medtem ko je kapučino za evropske standarde poceni. Povprečne cene čevapčičev in ribe so bile ocenjene kot zelo visoke, večerja za dve osebi pa naj bi v povprečju stala med 40 in 60 evri. Tudi pri hrani je bil Dubrovnik najdražji.

Cene živil v trgovinah: visoke cene sončne kreme

Cene v trgovinah niso izstopale – z izjemo cen sončnih krem. Foto: Ana Kovač Analizirali so tudi cene živil v 55 trgovinah in ugotovili, da te niso zasoljene. So jih pa presenetile cene kreme za sončenje, ki so se zalo razlikovale. O tem, da so tudi v navadnih trgovinah v turističnih krajih na Hrvaškem cene sončne kreme bistveno višje kot na primer v Zagrebu, so se v zadnjem času razpisali tudi hrvaški mediji.

Povprečne cene v trgovinah so bile:

Paradižnik (kg): 2,26 evra

2,26 evra Mleko (1 l): 1,33 evra

1,33 evra Jajca (10 kosov): 2,36 evra

2,36 evra Maslo (250 g): 2,72 evra

2,72 evra Pivo (0,5 l steklenica piva Karlovačko): 1,24 evra

1,24 evra Krema za sončenje (200 ml): 10,04 evra (razpon med 4,79 in 19,49 evra)

Sladoled za zdaj ugoden, a pretijo razni dodatki

Kepica sladoleda je na Hrvaškem še vedno dostopna. Foto: Guliverimage

Kepica sladoleda je v povprečju stala 2,44 evra, kar so ocenili kot običajno, še posebej v primerjavi z višjimi cenami v Španiji, Grčiji in Italiji. Vendar v analizi opozarjajo na morebitne pasti v slaščičarnah, kot so dražji "premium" okusi ali doplačilo za kornet. Najcenejši sladoled so našli v Šibeniku (1,90 evra), medtem ko je v Dubrovniku kepica stala do štiri evre.

Zaključek: višje cene so opazne, a Hrvaška ostaja odlična destinacija

Za zdaj ni videti, da bi zaradi cen na Hrvaškem trpel turistični obisk. Foto: Pixsell/Srecko Niketic Avtorji bloga so stroške beležili do zadnjega centa in ugotovili, da so v povprečju zapravili 67,14 evra na osebo dnevno. Bivali so v apartmajih blizu središča, enkrat ali dvakrat dnevno jedli zunaj, preostale obroke pa pripravljali sami. Obiskovali so tudi številne atrakcije in hodili na izlete.

Na podlagi svojih izkušenj so ocenili, da je realen dnevni proračun za dopust na Hrvaškem med 70 in stotimi evri na osebo, pričakujejo pa, da bo v visoki sezoni proračun še nekoliko višji. Čeprav so se cene v primerjavi z letom 2023, ko so nazadnje delali podrobno analizo, občutno povišale in so jih presenetile, menijo, da je Hrvaška še vedno odlična država za dopustovanje, saj je kakovost turističnih storitev po njihovem mnenju višja kot na primer v Španiji.