Obiskovalci priljubljene plaže na Hrvaškem v skrbeh: Strašno, to se zgodi vsako leto

To vrsto meduz, ki lahko povzročijo boleče opeklinam podobne ožige, so v morju v bližini plaže v zadnjih tednih sicer opazili že večkrat, junija pa so jo po poročanju Slovenskih novic videli tudi obiskovalci plaže v slovenskem Ankaranu.

To se naj ne bi dogajalo tako redko

V skupini na družbenem omrežju Facebook z imenom Mame iz Šibenika je več uporabnic delilo svoje izkušnje z meduzami na plaži Rezalište, ki sodeč po komentarjih na platformi tam niso redek pojav.

"Strašno, to se zgodi vsako leto," je zapisala ena od njih.

Kompasne meduze veljajo za zelo običajne prebivalce Mediterana. Foto: Shutterstock

Ožigi kompasnih meduz načeloma sicer niso smrtno nevarni, so pa lahko neprijetno boleči.

Kot piše hrvaški portal Morski.hr, je te meduze med plavanjem zelo težko opaziti. Plavalci, ki se srečajo z njimi, jih po njihovih navedbah najprej začutijo – natančneje začutijo njihove ožigalke – in šele nato vidijo.

Kaj storiti ob ožigu meduze?

Tipičen ožig meduze Foto: Shutterstock

Po ožigu meduze mora biti prvi korak spiranje ožigalk s kože v morski vodi, nato pa je učinkovito še spiranje kože z mešanico vode in kisa, svetujejo Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in poudarjajo, da mesta ožiga ni pametno drgniti, po potrebi pa lahko uporabimo tudi sredstva proti bolečinam in alergiji.

Bolečina bo po navedbah NIJZ izzvenela po nekaj urah, srbečica pa praviloma po nekaj dneh.