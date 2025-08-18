Leonardo DiCaprio v družbi 23 let mlajše izbranke uživa na jahti v Španiji

Leonardo DiCaprio skupaj s prijatelji in svojo 23 let mlajšo izbranko Vittorio Ceretti uživa v okolici priljubljenega španskega otoka Formentera, kjer so ga v objektiv na jahti ob obali otoka ujeli fotografi.

Petdesetletnega hollywoodskega zvezdnika Leonarda DiCapria in njegovo 27-letno izbranko, italijansko manekenko Vittorio Ceretti, so fotografi že pretekli konec tedna fotografi v objektiv ujeli v bližini otoka Formentera. Par se na jahti ob obali ni dal motiti, po poročanju tujih medijev pa sta si izmenjala tudi nekaj poljubov in nežnosti ter zaplavala v toplem Mediteranskem morju.

Foto: Profimedia

Na jahti sta v sproščenem vzdušju uživala še v družbi preostalih, ki z njima na luksuznem plovilu v zadnjih tednih odkrivajo lepote Mediterana. Ceretti je imela oblečen bikini z živalskim vzorcem, medtem ko si je slavni igralec nadel klasične črne moške kopalke. Med drugim sta si nadela tudi masko in se potapljala v morju ter uživala v toplih sončnih žarkih.

Foto: Profimedia

Par, ki ga romantično povezujejo od avgusta leta 2023, se je skupaj konec junija udeležil tudi poroke Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez, saj je DiCaprio dolgoletni prijatelj para. Skupaj so pred tedni odšli tudi na dvojni zmenek.

O razmerju s slavnim igralcem pa je pred meseci za Vogue France spregovorila tudi Ceretti. "Takoj ko si v razmerju z nekom, ki ima več sledilcev kot ti, postaneš 'dekle od' – ali 'fant od'. In to je lahko izjemno nadležno," je aprila Ceretti povedala za Vogue France. "Nenadoma ljudje govorijo o tebi kot o dekletu tega in tega, ki je bila bivša od tega in tega. Zato ni lepo misliti, da ne moreš ljubiti kogarkoli želiš zaradi oznak, ki ti jih ljudje nadenejo," je še dodala.

"Če je to, kar doživljate, resnično, če veste, da se med seboj ljubite, potem ni razloga za zaskrbljenost," je 27-letnica še povedala za francoski časopis in dodala: "Ker ljubezen varuje in daje samozavest."