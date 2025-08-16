Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sobota,
16. 8. 2025,
11.24

Osveženo pred

10 minut

plavanje Uživajmo poletje Alenka Bratušek

Sobota, 16. 8. 2025, 11.24

10 minut

Alenka Bratušek s kolesa v ledeno Kokro

Avtor:
N. V.

Alenka Bratušek | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Skoraj natanko leto dni po lanski je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek znova objavila fotografijo plavanja v reki Kokri.

Ministrica Alenka Bratušek je praznični petek izkoristila za aktiven oddih. Najprej je z možem sedla na kolo in odkolesarila na Jezersko, nato pa osvežitev poiskala v reki Kokri.

"Po kolesarjenju še prijetna ohladitev v Kokri, ki nima niti 15 stopinj," je ministrica na Instagramu zapisala ob fotografiji, na kateri pogumno plava v hladni gorenjski reki.

Zelo podobno fotografijo je ministrica objavila tudi pred letom dni, osvežitev v Kokri je očitno njena vsakoletna avgustovska tradicija.

Poglejte:

Ministrica Alenka Bratušek se je ohladila v reki Kokri #foto
plavanje Uživajmo poletje Uživajmo poletje Alenka Bratušek
