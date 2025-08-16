Alenka Bratušek s kolesa v ledeno Kokro

Skoraj natanko leto dni po lanski je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek znova objavila fotografijo plavanja v reki Kokri.

Ministrica Alenka Bratušek je praznični petek izkoristila za aktiven oddih. Najprej je z možem sedla na kolo in odkolesarila na Jezersko, nato pa osvežitev poiskala v reki Kokri.

"Po kolesarjenju še prijetna ohladitev v Kokri, ki nima niti 15 stopinj," je ministrica na Instagramu zapisala ob fotografiji, na kateri pogumno plava v hladni gorenjski reki.

Zelo podobno fotografijo je ministrica objavila tudi pred letom dni, osvežitev v Kokri je očitno njena vsakoletna avgustovska tradicija.

Poglejte: