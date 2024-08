"Tudi letos mi je uspelo skočiti v Kokro na Jezerskem. Piše, da ima dobrih 15 stopinj Celzija ..." je ob fotografiji, na kateri je razvidno, da ne nosi zgornjega dela kopalk, zapisala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Kokra je v večjem delu toka hitro tekoča gorska reka, ki nastane na južni strani glavnega grebena Karavank iz več manjših izvirov v strmem svetu med Virnikovim Grintovcem na jugovzhodu in Pečovnikom. V zadnjih dneh so reki na merilni postaji v Kranju izmerili temperaturo od 15 do 19,3 stopinje Celzija, a v zgornjem toku je reka precej hladnejša.

Svoje dopustniške dni za zdaj ministrica očitno preživlja v Sloveniji, saj je delila tudi sobotni športni podvig. S kolesom se je odpravila in prikolesarila na gorski prelaz Jezerski vrh, ki leži med Slovenijo in Avstrijo v občini Jezersko. Ob fotografiji v kolesarski opremi je zapisala: "Športna sobota."

Ministrica za infrastrukturo ni edina, ki rada na svojih profilih družbenih omrežij deli utrinke s počitnic. To vrsto interakcije s sledilci poleg nekdanjega predsednika države in vlade Boruta Pahorja vse večkrat uporablja tudi premier Robert Golob, ki je nedavno v kajaku zaveslal po morju.

