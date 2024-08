Robert Golob v kajaku: Srečno, Slovenija, če me vzame morje #video

Predsednik slovenske vlade Robert Golob si je na morskem oddihu, natančne lokacije ni razkril, kot znani športni zanesenjak privoščil veslanje s kajakom. Vse skupaj je v krajši video strnila njegova partnerka Tina Gaber, Golob pa je posnetek delil na družbenih omrežjih in pri tem zapisal: "Najlepši občutek je, ko sedem v kajak in zaveslam nazaj v mladostniška leta ..."

Gabrovi zaupal, da so njegovi občutki pred "tekmo" grozni

Gabrova je Goloba v posnetku vprašala, kakšni so njegovi občutki pred tekmo, medtem ko si je Golob še dokočno namestil neoprensko majico in se podal proti morju, na Tinino vprašanje pa je predsednik vlade odgovoril, da so njegovi občutki grozni. S kajakom na rami se je Golob odpravil do obale, se usedel v kajak in smeje povedal: "Srečno, Slovenija, če me morje vzame."

Tudi Golob je, več kot očitno, tako kot nekdanji predsednik republike in vlade, Borut Pahor, velik športni navdušenec, ki rad s svojimi sledilci deli svoje utrinke z dopustovanja ali pa svojega vsakdana.

Pred dnevom je Pahor tako delil utrinek z dopusta in v objavi zapisal, da se je v popoldanski poletni vročini odločil za tek: "Če ti paše in ga po lahki malici komaj čakaš, je nekaj posebnega. Počasen tek, več ur, skrbna hidracija in noro potenje, da si na koncu popolnoma premočen. V štirih urah vsega 26,4 kilometra. Ni vse v dolžini," je med drugim o svojem podvigu zapisal Pahor.