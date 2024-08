Partnerka slovenskega premierja Roberta Goloba Tina Gaber je v svojem prvem podkastu s sogovornikom spregovorila o težavah slovenskega zdravstva, opozorila je tudi na, kot opaža sama, pomanjkanje ozaveščanja o boleznih, kot je rak. Na njeno izjavo so se odzvali v onkološkem društvu za moške OnkoMan in poudarili, da o simptomih bolezni ozaveščajo vse leto ter da so nazadnje pripravili uspešno kampanjo o bolezni raka prebavil.

Tina Gaber, partnerka slovenskega premierja Roberta Goloba, je nedavno izdala prvo epizodo svojega podkasta, ki ga je obudila po daljšem premoru. V prvi epizodi je gostila doktorja znanosti s področja prehrane Boštjana Jakšeta, s katerim sta med drugim spregovorila o prehrani in zdravju ter se dotaknila slovenskega zdravstva.

Gabrova je izsek iz podkasta, ki ga je delila nedavno, pospremila ob naslednjih besedah: "Moje večno vprašanje … Nekaj, česar nikoli ne bom razumela."

Gabrova je nekaj dni po tem, ko je prva epizoda njenega podkasta ugledala luč sveta, na svojem Facebook profilu delila krajši izsek pogovora, v katerem je ocenila, da se v Sloveniji ukvarjamo samo s krajšanjem čakalnih vrst oziroma s tem, da ljudje čim prej pridejo na vrsto, nihče pa se ne ukvarja s tem, da bi bilo teh ljudi čim manj". Gabrova se je dotaknila pomena zgodnjega odkrivanja raka in si ob tem postavila vprašanje, zakaj nikjer ni velikega plakata, na katerem bi pisalo, kako se mu izogniti.

Jakše je v krajšem odseku podkasta povedal, da zdravstveni sistem za primarno preventivo razume presejalne teste, cepljenje in zgodnje zdravljenje, a po njegovih besedah k primarni preventivi pripomorejo prehrana, zdrav način življenja, nadzor nad vsakodnevnim sedenjem, ustrezna telesna sestava in nadzor nad stresom ter okoljskimi onesnaževalci. Kot je še dodal, se med primarno preventivo štejejo tudi informiranje, izobraževanje ter malce drugačen način poučevanja v osnovnih in srednjih šolah.

Iz OnkoMana odgovorili, da se o ozaveščanju trudijo vse leto

Poleg nekaterih ogorčenih komentatorjev so se odzvali tudi v slovenskem onkološkem društvu za moške OnkoMan, kjer so zapisali: "Draga Tina, društva bolnikov obolelih z rakom in tudi druga večja podjetja, ki delujejo na področju zdravstva, se z ozaveščanjem predvsem o simptomih bolezni zelo trudimo po različnih komunikacijskih kanalih vse leto."

Moške so v okviru ozaveščanja na raku prebavil v zadnji kampanji spodbujali, naj svoje blato oddajo v presejalni program Svit, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu in danki, ki je pri moških najpogostejši.

V zapisu so dodali, da na njihovi spletni strani ozaveščajo tudi o tem, kako se pravilno opravi samopregled mod za moške.

V Sloveniji trije državni presejalni programi za raka



V Sloveniji trenutno potekajo trije državni presejalni programi za raka, program ZORA (zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu), program Svit in program DORA (zgodnje odkrivanje raka dojk), od katerih so vsi trije namenjeni ženskam, moškim pa le program Svit. Raki, odkriti v okviru teh programov, so večinoma odkriti precej prej, v zgodnjih stadijih, ko je zdravljenje uspešnejše, kakovost življenja bolnikov pa precej boljša, so zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Letos je NIJZ začel tudi pilotni projekt presejanja in zdravljenja okužbe z bakterijo helicobacter pylori za preprečevanje raka želodca.

Zakaj se Gabrova ni udeležila odprtja olimpijskih iger?

Gabrova bi morala sicer pred kratkim odpotovati v Pariz na odprtje olimpijskih iger, ki so se začele v petek, 26. julija, a je odhod odpovedala v zadnjem trenutku. Letalsko karto v vrednosti 500 evrov so zanjo že kupili, iz kabineta predsednika vlade pa o vzrokih za njeno nenadno odpoved niso želeli govoriti.

Na svojem Instagram profilu se je z zapisom, zakaj se ni udeležila odprtja olimpijskih iger, oglasila tudi sama: "Vsem škodoželjnim, prodanim, malim dušam, ki zadnji teden pišete ponižujoče objave o tem, zakaj se nisem udeležila olimpijskih iger, sporočam, da če bi vedeli pravi razlog, bi svoje nesramne kreacije zbrisali do zadnje besede. Seveda v primeru, da v vsej vaši mizernosti sploh ostaja še kanček človečnosti. In že sama logika pove, da človek ne zapusti letališča kar tako. Sploh če gre za 'once in a lifetime dogodek', in 'lejga' zlomka, celo najljubšo pevko. Ampak to je pač 'lajf'! Še vse smo prebrodili, bomo tudi to. Z lažnivimi članki in zapisi vred, ki so v zadnjih dveh letih postali del moje realnosti," je pojasnila.

