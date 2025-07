Partnerka predsednika vlade Tina Gaber je velika ljubiteljica živali in zagovornica njihovih pravic. Z velikim navdušenjem je pozdravila sprejetje novele zakona o zaščiti živali in o tej temi posnela tudi podkast, kjer je z gostjami spregovorila o ključnih novostih in sistemskih izzivih, ki jih novela prinaša, in tudi o tem, česa bi nas moralo biti sram, ko govorimo o ravnanju z živalmi.

Po vetu državnega sveta so poslanci še enkrat potrdili novelo zakona o zaščiti živali, ki prinaša številne pozitivne novosti, tako na področju domačih živali kot živinoreje, ter uvaja zelo visoke standarde za dobrobit živali.

"To je zakon, ki jasno pove: žival je čuteče bitje," je na svojem profilu na Facebooku poudaril predsednik vlade Robert Golob. Novelo zakona je pozdravila tudi njegova partnerka, velika ljubiteljica živali in zagovornica njihovih pravic Tina Gaber.

Velik korak naprej

Na to temo je z gostjami, Evo Knez, do pred kratkim državno sekretarko na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je koordinirala pripravo novele zakona o zaščiti živali, Meiro Hot, poslanko in podpredsednico DZ, in Tajdo Trbovšek, doktorico veterine, posnela tudi podkast.

"Psi na verigah, konji na žgočem asfaltu, muce brez čipov, želve v škatlah, kokoši v kletkah, pujski, kastrirani brez anestetika. Beračenje s psi, zlorabe v turizmu, eksotične živali v stanovanjih, pasje kletke v dnevni sobi. Prepovedane ovratnice, agresivne metode vzgoje in zavržene živali ob dedovanjih. Legaliziran pekel za rejne živali. Zavetišča, ki pokajo po šivih, razmnoževalnice, ki cvetijo," v uvodnem delu pogovora Gaber našteje nekaj primerov mučenja živali.

A marsikaj se je v zadnjih dveh letih, odkar sta bili narejeni dve ogromni spremembi zakona o zaščiti živali, spremenilo na bolje. S sogovornicami, ki so v prvi vrsti borke za zaščito pravic živali, je Gaber spregovorila o ključnih novostih in sistemskih izzivih, ki jih prinaša potrjena novela zakona, kaj je danes dovoljeno in kaj še vedno ne ter tudi česa bi nas moralo biti sram, ko govorimo o ravnanju z živalmi.

Knez: Prvič v zgodovini imamo takšnega predsednika vlade

"Ranljive skupine nimajo glasu v parlamentu in zame so živali ranljiva skupina," je poudarila poslanka SD Meira Hot, ki kot eno najpomembnejših področij vidi spremembo kaznivega dejanja mučenja živali in kazenskega zakonika.

Nekdanja državna sekretarka Eva Knez je izpostavila ogromen napredek, ki ga je Slovenija dosegla v času aktualne vlade: "Mislim, da imamo prvič v zgodovini predsednika vlade, ki se toliko zavzema tudi za to področje in ki razume, kako pomembno je, da tudi na tem področju delamo korake naprej. To se odraža povsod, odpirajo se nova vrata. Včasih bi bilo stvari, ki jih mi zdaj kot nek unikum uzakonjamo v Sloveniji, nemogoče pripeljati do te točke."

Kaj prinaša novela zakona o zaščiti živali?

Med glavnimi spremembami, ki jih prinaša novela zakona o zaščiti živali, je pri domačih živalih uvedba seznama dovoljenih vrst eksotičnih živali, ki ga bodo na kmetijskem ministrstvu pripravili naknadno, obvezno čipiranje mačk po vzoru psov, kar naj bi preprečilo njihovo zapustitev, ter sprememba modela financiranja oskrbe zapuščenih živali, kar naj bi pripomoglo k izboljšanju stanja v obstoječih zavetiščih in ob gradnji novih zavetišč.

Novela zakona za prenovo zavetišč ali gradnjo novih predvideva finančna sredstva v višini 15 milijonov evrov v treh letih.