"Ta teden sem dopust namesto na morju preživela z Artom pri veterinarju. Zdaj se počasi počuti bolje," je ministrica zapisala pod fotografijo s svojim ljubljenčkom, ki po težavah že uspešno okreva.

"Večini za živali očitno ni zares mar"

Na dan, ko sta se z mačkom vrnila domov, jo je razveselilo tudi dejstvo, da "je bila sprejeta zakonodaja, ki uvaja eno najpomembnejših sprememb za zaščito živali doslej". Njen maček je namreč posvojen iz zavetišča, kjer ga "ne njegovi prvotni lastniki niti prvi posvojitelji niso želeli in je nato našel svoj pravi dom pri nas".

"Zato sva danes dvojno vesela," je zapisala Asta Vrečko, saj novi zakon namreč uvaja nov model financiranja zavetišč, ki jim omogoča preživetje in pospešuje oddaje živali. "Pospešuje se gradnja novih zavetišč, ker žal prostora v obstoječih zmanjkuje. Čipiranje mačk postaja obvezno, kar je velika sprememba za vse muce in končuje izmikanje odgovornosti," je poudarila.

V nadaljevanju svojega zapisa je izpostavila še nekaj pomembnih novosti, kot je prepoved reje kokoši v kletkah ter kastracije pujsov brez anestezije in analgezije. "Čuteča in zares solidarna družba lahko postanemo, če se zavedamo, da so del naših življenj tudi živali, ki si prav tako zaslužijo dostojno življenje. Skrajni čas je za te spremembe in ponosna sem, da je tudi Slovenija krenila na to pot in tudi uspela. Kljub vetu državnega sveta, kjer večini žal za živali očitno ni zares mar," je sklenila.

