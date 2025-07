Novi pretresljivi posnetki s slovenske farme: "Prime ga v roke in mu s skalpelom zareže v tkivo" #video

Društvo AETP je objavilo nov posnetek pretresljivega ravnanja z živalmi, tokrat majhnimi pujski. Objavili so skrite posnetke večje slovenske reje, ki prikazujejo rutinsko kastracijo pujskov na živo. Posnetke so v društvu objavili kot odziv na napoved veta državnih svetnikov na v petek potrjen zakon o zaščiti živali. Zakon takšno kastracijo prepoveduje. Opozorilo: posnetek prikazuje nazorno vsebino.

"Rejka pujske enega po enega grobo odvzame materi in jih vrže v voziček. V roke prime enega in mu s skalpelom zareže v tkivo med nogami. S prsti seže v rano in poskuša na silo odtrgati moda. Prvič ji ne uspe, saj ne dobi dobrega oprijema. V drugem in tretjem poskusu pač. Pujsek se ves ta čas zvija in cvili od bolečin," brutalen postopek, viden tudi na videoposnetku opišejo v društvu AETP. Vse to se, kot navajajo, dogaja v neposredni bližini matere svinje.

Pravijo, da je na posnetkih prikazana kastracija pujskov na živo stalna praksa v slovenski prašičereji. "Bolečo kastracijo pri nas doživi več kot sto tisoč pujskov letno oziroma dva tisoč pujskov vsak teden. Nekaj dni stari pujski so edini sesalci, ki jih je po trenutno veljavni zakonodaji dovoljeno skopiti brez uporabe protibolečinskih sredstev. Rejci pujske kastrirajo, ker štiri odstotke nekastriranih pujskov razvije vonj in okus “po merjascu”, ki potrošnikom ni všeč," pojasnijo v društvu.

Državni zbor je sicer v petek z novelo zakona o zaščiti živali uvedel prepoved kirurške kastracije pujskov do sedmega dneva brez uporabe anestezije in analgezije, obvezno čipiranje mačk in opustitev baterijske reje kokoši nesnic.

Državni svetniki so neuradno najavili, da bodo zoper novelo zakona o zaščiti živali poskušali vložiti veto.

“Sprašujemo se, kaj je motiv državnega sveta, da želi ohraniti najbolj krute živinorejske prakse v Sloveniji? Mar so res tako brezčutni ali pa se gredo na račun živali politične igrice?” se sprašuje Samo Curk, predsednik Društva AETP in ponovno poziva podpornike zaščite živali, naj državnim svetnikom napišejo pismo in izrazijo podporo pozitivnim spremembam za živali, državne svetnike pa, da si pogledajo posnetke in premislijo, kaj z vetom dejansko podpirajo.