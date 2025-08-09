Slovenske ceste vzele še eno življenje: umrl je 48-letni motorist

Nekaj po 18. uri se je na cesti med Krtino in Moravčami zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 48-letni motorist, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po do sedaj zbranih obvestilih je 49-letna voznica osebnega vozila pri zavijanju levo izsilila prednost motorista in trčila vanj. Motorist se je pri tem tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.

Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležili dežurna preiskovalna sodnica in tožilka ter nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s policije.