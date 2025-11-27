Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

27. 11. 2025
20.51

V Vatikanu postavili božično drevo #foto

Tradicija božičnega drevesa v Vatikanu se je začela leta 1982, ko je tedanji papež Janez Pavel II. prejel božično drevo kot darilo od poljskega kmeta, ki je drevo pripeljal vse do Rima.

Tradicija božičnega drevesa v Vatikanu se je začela leta 1982, ko je tedanji papež Janez Pavel II. prejel božično drevo kot darilo od poljskega kmeta, ki je drevo pripeljal vse do Rima.

Foto: Reuters

Na Trgu svetega Petra v Vatikanu so danes v skladu s tradicijo, ki sega v leto 1982, postavili božično drevo. Petindvajset metrov visoka smreka iz pokrajine Bolzano na severu Italije bo osrednji vatikanski trg krasila do konca božičnega časa.

Božično drevo letos prihaja iz doline Val d'Ultimo v pokrajini Bolzano. Za posek ga je izbrala gozdarska služba.

Kot je v navadi, bodo poleg glavnega božičnega drevesa v Vatikanu postavili tudi 40 manjših dreves, ki bodo v različnih pisarnah in zgradbah Svetega sedeža.

Po koncu božičnega časa bo avstrijsko podjetje Wilder Naturprodukte iz vej dreves iztisnilo eterična olja. Preostalo lesno maso bodo v skladu z vodilnimi načeli okoljskega upravljanja podarili dobrodelni organizaciji, ki jo bo ponovno uporabila, poroča vatikanski spletni portal Vatican News.

Tradicija božičnega drevesa v Vatikanu se je začela leta 1982, ko je tedanji papež Janez Pavel II. prejel božično drevo kot darilo od poljskega kmeta, ki je drevo pripeljal vse do Rima. Odtlej je darovanje božičnega drevesa papežu postalo v čast. Vsako leto Vatikanu božično drevo podari druga evropska država ali regija. Leta 2020 je Trg svetega Petra krasila 30 metrov visoka smreka iz Slovenije, in sicer iz kočevskih gozdov.

