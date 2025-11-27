Hišne preiskave v Ljubljani: zasegli več kilogramov droge in pištolo

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so v kriminalistični preiskavi zasegli večje količine različnih prepovedanih drog in pištolo z naboji. Preiskava navedenih kaznivih dejanj še poteka.

Na podlagi odredbe okrožnega sodišča v Ljubljani so preiskovalci NPU izvedli hišni preiskavi in zasegli 12 kilogramov prepovedane droge kokain, 25 kilogramov amfetamina, sedem kilogramov konoplje, več kot 20 tisoč tablet ekstazija, več kot 21 tisoč tablet zdravil, ki vsebujejo substance, razvrščene kot prepovedane droge, več žele bonbonov z vsebnostjo ekstrakta konoplje in elektronskih cigaret (vejp) z vsebnostjo THC.

Poleg tega so med preiskavo našli tudi posebne naprave za neupravičeno proizvodnjo in prodajo prepovedanih drog ter polavtomatsko pištolo Glock s pripadajočimi naboji in dušilcem zvoka.

Preiskovalci so pridržali 31-letnega slovenskega državljana, ki je prepovedane droge hranil v stanovanju na območju Ljubljane. Osumljenca bodo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Ljubljani.

Med zaseženimi prepovedanimi drogami so bile poleg klasičnih tudi prepovedane snovi v obliki žele bonbonov in elektronskih cigaret (vejpi), ki so zaradi svoje oblike in okusov še posebej privlačne mlajši populaciji. Kot pojasnjujejo na Generalni policijski upravi, gre za izjemno nevaren pojav, saj so takšni izdelki izdelani v obliki vsakdanjih potrošniških izdelkov, ki lahko za mladostnike predstavljajo še toliko večje tveganje, saj lahko povzročijo resne zdravstvene zaplete, v nekaterih primerih tudi trajne posledice.

Policisti ob tem starše, skrbnike, učitelje in vse občane pozivajo k večji pozornosti in takojšnjemu obveščanju policije ob vsakršnem sumu preprodaje ali razširjanja drog.