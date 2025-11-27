Zdaj gre zares, Ažnoh dobil boj s Čatrom

Za alpske smučarje se bo danes v ZDA začela sezona tudi v hitrih disciplinah. V Copper Mountainu bo ob 19. uri na sporedu prvi moški superveleslalom. Na startu bodo tudi trije Slovenci, Miha Hrobat, Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh, zadnji je v internih kvalifikacijah dobil prednost pred Martinom Čatrom.

Slovenska reprezentanca za hitri disciplini je že nekaj časa v Copper Mountainu, kjer pa letos razmere za trening niso idealne. "Letos je zaradi tega še večja neznanka, kdo je hiter in kdo je dobro pripravljen, saj treningov tukaj v ZDA praktično ni bilo. A za vse je enako in komaj čakam, da začnemo dirkati, da se vidi, kaj smo naredili dobrega in kaj lahko še pripravimo. Mislim, da sem dobro pripravljen in startam na sto odstotkov," je pred svojo prvo tekmo sezone dejal prvi slovenski favorit Hrobat.

Kranjčan je bil lani najboljši Slovenec na tekmah v hitrih disciplinah v ZDA. Hrobat se je pred enim letom na smuku v Beaver Creeku s tretjim mestom prvič prebil na stopničke v svetovnem pokalu.

Čeprav je Copper Mountain standardna ameriška pripravljalna baza, pa zdajšnje generacije smučarjev na tem smučišču še niso tekmovale v svetovnem pokalu. Edini moški tekmi svetovnega pokala v Copper Mountainu do zdaj sta bili leta 1976.

Hrobat je bil v pretekli zimi z 18. mestom v seštevku discipline najboljši Slovenec na tekmah v superveleslalomu v svetovnem pokalu. Slovenci so imeli največ razloga za veselje v tej disciplini 9. marca v Kvitfjelu, ko je bil Hrobat tretji.

Superveleslalomski seštevek je četrto sezono po vrsti pripadel Marcu Odermattu, ki je zmagal na treh od osmih tekem v svetovnem pokalu v tej disciplini. Švicar je osvojil tudi naslov svetovnega prvaka.