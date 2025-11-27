Afganistanski državljan, ki je osumljen sredinega napada na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, je v preteklosti s svojo enoto posebnih afganistanskih sil sodeloval z ameriško obveščevalno agencijo Cia v boju proti talibanom, danes poročajo ameriški mediji.

Devetindvajsetletni Afganistanec, ki je letos aprila v času vlade Donalda Trumpa dobil politični azil v ZDA, se je z avtomobilom pripeljal do prestolnice Washington iz zvezne države Washington na zahodu ZDA. Nedaleč od Bele hiše je s pištolo pristopil k članoma nacionalne garde iz Zahodne Virginije in ustrelil vojakinjo, 20-letno Sarah Beckstorm, ji odvzel orožje in naprej streljal z njim.

Ranjena pripadnika ameriške nacionalne garde ostajata v kritičnem stanju. Foto: Reuters Zadel je še enega vojaka, 24-letnega podčastnika Andrewa Wolfa. Tretji pripadnik nacionalne garde ga je zabodel z nožem, četrti pa večkrat ustrelil, poroča televizija CBS. Osumljenec ostaja v bolnišnici z ranami, ki niso smrtno nevarne, dodaja CBS.

V Afganistanu sodeloval v akcijah proti talibanom

Oblasti so objavile fotografijo napadalca, 29-letnega Afganistanca. Foto: Reuters Cia je potrdila, da je napadalec sodeloval z ameriško vlado v Afganistanu kot član partnerskih sil v Kandaharju. Predsednik Joe Biden je leta 2021 ukazal umik ameriških vojakov iz Afganistana, njegova vlada pa je dovolila priselitev v ZDA več deset tisoč Afganistancem, ki bi jih sicer talibani najverjetneje ubili, ker so sodelovali z Američani.

Direktor Cie John Ratcliffe je danes dejal, da takšnim, kot je napadalec na pripadnike nacionalne garde, nikoli ne bi smeli dovoliti vstopa v ZDA, poroča CBS. Analitiki televizije MSNBC se sicer sprašujejo, ali sodelavec Cie v Afganistanu ni bil upravičen do rešitve pred talibani, potem ni jasno, kdo bi lahko bil.

Zvezna tožilka okrožja prestolnice Washington Jeannine Pirro, nekdanja voditeljica televizije Fox, je danes na novinarski konferenci povedala, da sta ranjena pripadnika nacionalne garde še vedno v bolnišnici v kritičnem stanju.

Ameriška tožilka za okrožje Columbia je na četrtkovi novinarski konferenci povedala, da je osumljenec obtožen napada z namenom umora in posedovanja strelnega orožja med kaznivim dejanjem. Priznala je, da motiv za napad ostaja neznanka, osumljenec pa ne sodeluje s preiskovalci.

Če kateri od gardistov umre, ga bodo obtožili naklepnega umora, pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi pa je pohitela z napovedjo, da bodo zahtevali smrtno kazen. Direktor FBI Kash Patel je dejal, da incident preiskujejo kot teroristični napad.

Jeza zaradi tega, ker so ZDA prijatelja pustile na cedilu

Osumljenec za napad je živel v zvezni državi Washington z ženo in petimi otroki, navaja CBS.

Vojaški vir je za televizijo povedal, da je bil moški zelo razburjen zaradi smrti kolega in enega od poveljnikov afganistanskih enot, ki so ga ZDA pustile na cedilu in mu niso dovolile vstopa. Azil je dobil letos, poteka pa postopek za njegovo dovoljenje za delo in bivanje v ZDA, kjer je tako na povsem zakonit način.

Kljub temu je Trump v sredo pozval k izgonu vseh priseljencev, ki ne marajo ZDA. Pozval je k ponovnemu pregledu vseh Afganistancev, ki so prišli v ZDA v času prejšnje vlade, ministrstvo za domovinsko varnost pa je prekinilo obravnavo prošenj za azil iz Afganistana, poroča CBS.

Napad na člana nacionalne garde se je zgodil v času povečanih napetosti zaradi Trumpovih napotitev nacionalne garde v nekatera demokratska mesta po ZDA. Začel je v Los Angelesu, nadaljeval v Washingtonu, nato v Chicagu in vsepovsod so bile vložene tožbe, sodišča pa so odločala enkrat proti njemu, drugič njemu v prid.

Prebivalci Washingtona so sicer prisotnosti pripadnikov vojske na ulicah navajeni vse od terorističnih napadov na ZDA 11. septembra 2001, sedanja Trumpova namestitev pa se jim je zdela večinoma koristna, saj so med drugim čistili ulice in parke ter skrbeli za varnost na prireditvah. Trump je po napadu odredil, da se jih v Washington pošlje še 500.