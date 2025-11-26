Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
26. 11. 2025,
10.58

Osveženo pred

39 minut

Oče Gorana Dragića pri 64 letih prvič na smučeh #video

Nekdanji profesionalni slovenski košarkar Goran Dragić se z družino mudi na zimskem oddihu v luksuznem smučarskem središču v Koloradu. Nekdanji košarkarski zvezdnik Miami Heata je delil tudi posnetek svojega očeta, ki je prvič v življenju stopil na smuči in se pognal po belih strminah.

39-letni upokojeni slovenski košarkar Goran Dragić si je s svojo družino privoščil pravi zimski oddih v priljubljenem in mondenem smučarskem središču Vail Village v Koloradu, kjer že vlada prava snežna idila. Nekdanji vrhunski košarkar v ligi NBA je na svojih družbenih omrežjih delil nekaj utrinkov s smučarskega oddiha.

Goran Dragić z družino smuča v smučarskem resortu Vail Village v ameriški zvezni državi Kolorado. | Foto: Instagram/Goran Dragić Goran Dragić z družino smuča v smučarskem resortu Vail Village v ameriški zvezni državi Kolorado. Foto: Instagram/Goran Dragić

Med drugim je objavil videoposnetek svojega očeta Marinka, ki je, kot je zapisal Goran, pri 64 letih sploh prvič stopil na smuči in se v polni smučarski opremi pognal po belih strminah. Goran ni skrival navdušenja nad očetovim podvigom, posnel je njegov zelo dober prvi poskus smučanja.

Goran Dragić – zmaj na smučeh | Foto: Instagram/Goran Dragić Goran Dragić – zmaj na smučeh Foto: Instagram/Goran Dragić

Goran Dragić je objavil tudi delček svojega smučanja in smučanja sina Matea, ki ga je lovil po snežnih ameriških strminah. S kom vse še dopustuje v zasneženem Koloradu, starejši izmed košarkarskih bratov Dragić ni razkril, vendar pa, sodeč po videih in fotografijah, na snegu uživajo vsi ožji člani njegove družine. Goran si po koncu kariere z različnimi športnimi aktivnostmi rad popestri vsakdan ter si med njimi privošči tudi tiste malce bolj adrenalinske, med katere spada tudi smučanje.

