Oče Gorana Dragića pri 64 letih prvič na smučeh #video

Nekdanji profesionalni slovenski košarkar Goran Dragić se z družino mudi na zimskem oddihu v luksuznem smučarskem središču v Koloradu. Nekdanji košarkarski zvezdnik Miami Heata je delil tudi posnetek svojega očeta, ki je prvič v življenju stopil na smuči in se pognal po belih strminah.

39-letni upokojeni slovenski košarkar Goran Dragić si je s svojo družino privoščil pravi zimski oddih v priljubljenem in mondenem smučarskem središču Vail Village v Koloradu, kjer že vlada prava snežna idila. Nekdanji vrhunski košarkar v ligi NBA je na svojih družbenih omrežjih delil nekaj utrinkov s smučarskega oddiha.

Goran Dragić z družino smuča v smučarskem resortu Vail Village v ameriški zvezni državi Kolorado. Foto: Instagram/Goran Dragić

Med drugim je objavil videoposnetek svojega očeta Marinka, ki je, kot je zapisal Goran, pri 64 letih sploh prvič stopil na smuči in se v polni smučarski opremi pognal po belih strminah. Goran ni skrival navdušenja nad očetovim podvigom, posnel je njegov zelo dober prvi poskus smučanja.

Goran Dragić – zmaj na smučeh Foto: Instagram/Goran Dragić

Goran Dragić je objavil tudi delček svojega smučanja in smučanja sina Matea, ki ga je lovil po snežnih ameriških strminah. S kom vse še dopustuje v zasneženem Koloradu, starejši izmed košarkarskih bratov Dragić ni razkril, vendar pa, sodeč po videih in fotografijah, na snegu uživajo vsi ožji člani njegove družine. Goran si po koncu kariere z različnimi športnimi aktivnostmi rad popestri vsakdan ter si med njimi privošči tudi tiste malce bolj adrenalinske, med katere spada tudi smučanje.