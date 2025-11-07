Obsedno stanje: v streljanju na Dunaju ubita ena oseba, napadalec na begu

Po sinočnjem streljanju na Dunaju je v več okrožjih v teku obsežna iskalna akcija za pobeglim osumljencem in še eno osebo, ki naj bi bili vpleteni v streljanje v turški restavraciji. Napadalec bi lahko bil srbski državljan, poroča Kronen Zeitung.

Streljanje naj bi se po prvih informacijah v četrtek zvečer zgodilo v turški restavraciji v dunajskem okrožju Ottakring.

Ustrelili naj bi dva človeka čečenske narodnosti. Eden je bil hudo ranjen, drugi je zaradi strela v trebuh podlegel poškodbam.

Schüsse in Wiener Lokal in Ottakring: Todesopfer nach Streit. In der Nacht war eine Großfahndung am Laufen. Der Schütze und sein Begleiter sind auf der Flucht. https://t.co/1vVhqKERhZ pic.twitter.com/3WnHh7E1t2 — Kronen Zeitung (@krone_at) November 7, 2025

Po navedbah Kronen Zeitunga so rojaki žrtev povedali, da bi napadalec lahko bil srbski državljan. Preiskovalci so sporočili, da gre verjetno za avstrijskega državljana z migrantskim ozadjem.

Pred napadom naj bi izbruhnil prepir. Ena oseba je izvlekla strelno orožje in v oba moška izstrelila več nabojev. Motiv še ni znan, preiskavo je prevzel urad kriminalistične policije.