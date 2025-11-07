Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
7. 11. 2025,
8.40

preiskava Avstrija Čečeni Srbija žrtve restavracija Dunaj streljanje

Petek, 7. 11. 2025, 8.40

Obsedno stanje: v streljanju na Dunaju ubita ena oseba, napadalec na begu

Avstrijska policija

Foto: Getty Images

Po sinočnjem streljanju na Dunaju je v več okrožjih v teku obsežna iskalna akcija za pobeglim osumljencem in še eno osebo, ki naj bi bili vpleteni v streljanje v turški restavraciji. Napadalec bi lahko bil srbski državljan, poroča Kronen Zeitung.

Streljanje naj bi se po prvih informacijah v četrtek zvečer zgodilo v turški restavraciji v dunajskem okrožju Ottakring.

Ustrelili naj bi dva človeka čečenske narodnosti. Eden je bil hudo ranjen, drugi je zaradi strela v trebuh podlegel poškodbam.

Po navedbah Kronen Zeitunga so rojaki žrtev povedali, da bi napadalec lahko bil srbski državljan. Preiskovalci so sporočili, da gre verjetno za avstrijskega državljana z migrantskim ozadjem.

Pred napadom naj bi izbruhnil prepir. Ena oseba je izvlekla strelno orožje in v oba moška izstrelila več nabojev. Motiv še ni znan, preiskavo je prevzel urad kriminalistične policije.

preiskava Avstrija Čečeni Srbija žrtve restavracija Dunaj streljanje
