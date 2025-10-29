Streljanje v Žabjaku - policija zavarovala sledi in predmete #foto

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Sreda,
29. 10. 2025,
12.59

Osveženo pred

10 minut

Sreda, 29. 10. 2025, 12.59

Streljanje v Žabjaku - policija zavarovala sledi in predmete

Novo mesto, policija, varnost | Foto PU Novo mesto

Foto: PU Novo mesto

V torek, malo pred 20. uro, je novomeška policija poročala o klicih o streljanju v naselju Brezje, o čemer so prejeli več klicev na interventno številko 113. Poročali so o več posameznih in rafalnih strelih. Po neuradnih informacijah poškodovanih ni bilo.

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so po prejetih klicih na kraj napotili več policijskih patrulj ter pripadnike Posebne policijske enote in Specialne enote. 

Policisti in kriminalisti so s pregledom območja, aktivnim zbiranjem obvestil in ogledom kraja streljanja zavarovali sledi in predmete, ki bodo služili kot dokaz pri preiskovanju kaznivega dejanja po 314. členu KZ RS-1 Povzročitev splošne nevarnosti, so sporočili novomeški policisti. 

Še vedno intenzivno potekajo policijske aktivnosti, po končani preiskavi pa bo o ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo.

V Šmihelu le razmetani smetnjaki, ne streljanje

Po izredni občinski seji, ki je v torek potekala v Novem mestu, je novomeški župan Gregor Macedoni povedal, da je po neuradnih informacijah prišlo tudi v romskem naselju Šmihel. Policija je po poročanju N1 kasneje sporočila, da streljanja tam ni bilo, policijska patrulja, ki je odšla tja, pa je na cesti našla premaknjene smetnjake, ki jih je odmaknila.

