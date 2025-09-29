Streljanje v romskem naselju, policisti našli devet tulcev nabojev

V soboto zvečer so novomeške gasilce obvestili o streljanju v romskem naselju Poganci. Na kraj se je odpravilo več patrulj in začeli so zbirati obvestila. Pri pregledu naselja so opazili devet tulcev nabojev neznanega kalibra. Preiskava še poteka, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Novomeški policisti so se odzvali na več klicev o streljanju v romskem naselju Poganci. Na kraj so napotili več policijskih patrulj, policisti pa so v času prihoda tudi sami zaslišali strele. Začeli so zbirati obvestila in pregledovati naselje, pri čemer so na tleh našli devet nabojev neznanega kalibra.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, da bodo ugotovili storilca kaznivega dejanja. Po zaključeni preiskavi bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Kot so sporočili s PU Novo mesto, je za to zagrožena kazen zapora do pet let.