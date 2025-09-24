Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Sreda,
24. 9. 2025,
10.02

Osveženo pred

36 minut

policija romsko naselje streljanje

Sreda, 24. 9. 2025, 10.02

36 minut

Streljanje v romskem naselju Brezje: policija prijela 38-letnika

Avtor:
Ka. N.

romsko naselje Brezje | Foto STA

Foto: STA

V ponedeljek, malo po 18. uri, je policija prejela obvestilo o streljanju v romskem naselju Brezje. Na kraj so nemudoma napotili več patrulj, ki so ob prihodu zaznale streljanje.

Policisti so na kraju zalotili 38-letnega moškega, ki je v rokah držal lovsko puško znamke CZ, kalibra 7,64 mm. Orožje so mu zasegli, saj zanj ni imel ustreznega dovoljenja. Storilcu so policisti odvzeli prostost in mu odredili pridržanje, nadaljujejo pa zbiranje obvestil, so sporočili s PU Novo mesto.

Zoper osumljenega bo podana kazenska ovadba po 314. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Za to dejanje je zagrožena kazen do pet let zapora.

policija romsko naselje streljanje
