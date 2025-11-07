Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Petek,
7. 11. 2025,
15.45

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
streljanje vlom Los Angeles Lakers Christian Wood

Petek, 7. 11. 2025, 15.45

50 minut

Christian Wood ob soočenju z vlomilci streljal

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Luka Dončić Christian Wood | Christian Wood | Foto Guliverimage

Christian Wood

Foto: Guliverimage

Nekdanji košarkar Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers Christian Wood naj bi v sredo popoldne izstrelil več strelov, da bi prestrašil tri moške, ki so vlomili v njegovo hišo v Los Angelesu, poroča NBC News.

Osumljenci so vlomili skozi zadnja vrata večmilijonske hiše v bloku 14800 na ulici Otsego v Sherman Oaksu v Los Angelesu. Po poročanju več televizijskih postaj Los Angelesa, naj bi se Wood soočil z moškima in trikrat streljal proti tlom.

Athletic poroča, da ni bilo ukradene nobene lastnine, osumljenci, oblečeni v črno, pa so se odpeljali v sivem Jeepu Grand Cherokee.

Tridesetletni visoki igralec je v sezoni 2023–24 z Lakersi v povprečju dosegal 6,9 točke, 5,1 skoka in igral 17,4 minute na tekmo, tudi prejšnjo sezono je bil del ekipe Lakersov, a zaradi poškodbe kolena ni igral.

V novi sezoni Wood še ni podpisal pogodbe z nobeno ekipo in je trenutno prost igralec .

Preberite še:

T - LeBron James Los Angeles Lakers Cleveland Cavaliers
Sportal Znane nove informacije v povezavi z vrnitvijo LeBrona Jamesa
Luka Dončić
Sportal Neverjetno, kaj vse uspeva Dončiću
Dončić
Sportal Luka Dončić po triurni drami nasmejal z izjavo
streljanje vlom Los Angeles Lakers Christian Wood
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.