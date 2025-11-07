Nekdanji košarkar Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers Christian Wood naj bi v sredo popoldne izstrelil več strelov, da bi prestrašil tri moške, ki so vlomili v njegovo hišo v Los Angelesu, poroča NBC News.

Osumljenci so vlomili skozi zadnja vrata večmilijonske hiše v bloku 14800 na ulici Otsego v Sherman Oaksu v Los Angelesu. Po poročanju več televizijskih postaj Los Angelesa, naj bi se Wood soočil z moškima in trikrat streljal proti tlom.

Athletic poroča, da ni bilo ukradene nobene lastnine, osumljenci, oblečeni v črno, pa so se odpeljali v sivem Jeepu Grand Cherokee.

Tridesetletni visoki igralec je v sezoni 2023–24 z Lakersi v povprečju dosegal 6,9 točke, 5,1 skoka in igral 17,4 minute na tekmo, tudi prejšnjo sezono je bil del ekipe Lakersov, a zaradi poškodbe kolena ni igral.

V novi sezoni Wood še ni podpisal pogodbe z nobeno ekipo in je trenutno prost igralec .

Preberite še: