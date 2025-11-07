Petek, 7. 11. 2025, 15.45
50 minut
Christian Wood ob soočenju z vlomilci streljal
Nekdanji košarkar Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers Christian Wood naj bi v sredo popoldne izstrelil več strelov, da bi prestrašil tri moške, ki so vlomili v njegovo hišo v Los Angelesu, poroča NBC News.
Osumljenci so vlomili skozi zadnja vrata večmilijonske hiše v bloku 14800 na ulici Otsego v Sherman Oaksu v Los Angelesu. Po poročanju več televizijskih postaj Los Angelesa, naj bi se Wood soočil z moškima in trikrat streljal proti tlom.
Athletic poroča, da ni bilo ukradene nobene lastnine, osumljenci, oblečeni v črno, pa so se odpeljali v sivem Jeepu Grand Cherokee.
Tridesetletni visoki igralec je v sezoni 2023–24 z Lakersi v povprečju dosegal 6,9 točke, 5,1 skoka in igral 17,4 minute na tekmo, tudi prejšnjo sezono je bil del ekipe Lakersov, a zaradi poškodbe kolena ni igral.
V novi sezoni Wood še ni podpisal pogodbe z nobeno ekipo in je trenutno prost igralec .
