Darila, ki polepšajo vsak dan: HONOR razveseljuje kupce izbranih modelov z ekskluzivno ponudbo

V hladnejših mesecih HONOR razveseljuje s posebno akcijo. Od 3. novembra do 31. decembra 2025 lahko pri pooblaščenih prodajnih partnerjih ob nakupu izbranih pametnih telefonov HONOR prejmete praktična darila – kavni aparat, Bluetooth zvočnik ali brezžične slušalke – in si tako polepšate vsakdan.

Za jutra, ko potrebujete močnejši zagon

Ob nakupu enega izmed modelov telefona HONOR Magic7 Pro, HONOR 400 Pro ali HONOR 400 boste prejeli priročen prenosni aparat za kavo HONOR Choice, ki vam omogoča, da svojo najljubšo kavo pripravite kjerkoli – doma, v pisarni ali na poti.

HONOR Magic7 Pro je vrhunski pametni telefon, namenjen zahtevnejšim uporabnikom, ki želijo osupljive filmske posnetke. AI HONOR Falcon kamera z 50 MP tipalom in samoprilagodljivo zaslonko zagotavlja vrhunske posnetke v vseh svetlobnih pogojih, medtem ko 200 MP telefoto kamera s 3-kratno optično in do 100-kratno digitalno povečavo omogoča zajem tudi najbolj oddaljenih detajlov. Ultra-širokokotna 50 MP kamera poskrbi za izjemne makro in široke posnetke, 50 MP sprednja kamera pa omogoča jasne selfije in 4K videoposnetke. Trojna kamera skupaj z naprednimi AI funkcijami, kot so AI Motion sensing snemanje, AI Izboljšani portret, AI Superzoom in HD Super hiter niz fotografij, dviguje fotografsko izkušnjo na novo raven. Poganja ga zmogljiv procesor Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform, ki prinaša brezhibno delovanje, dolga avtonomija baterije z dvojnim hitrim polnjenjem pa brezskrbno uporabo čez dan.

Serija HONOR 400 izstopa z ultra jasnim AI sistemom kamer z ločljivostjo 200 MP glavne kamere in naprednim AI sistemom, ki z rešitvami, kot je AI Super Zoom, omogoča kristalno jasne posnetke tudi pri večjih povečavah. Zmogljiva baterija, eleganten dizajn in pametne funkcije, do katerih omogoča hiter dostop Magic Portal, naredijo naprave te serije zanesljive spremljevalce vsakdana. Vgrajena orodja, kot so AI Image-to-Video, Moving Photo Collage in Photo Eraser, poenostavijo urejanje vsebin neposredno v telefonu, medtem ko integrirane rešitve, kot so Google Gemini asistent, Circle to Search in Google Lens, omogočajo hitro iskanje in povezovanje informacij v realnem času. HONOR 400 Pro ima dodatno 50 MP telefoto kamero z ločljivostjo 50 milijonov pik in trikratno optično povečavo, kar omogoča še večjo kakovost pri fotografiranju.

Foto: HONOR

Za ljubitelje glasbe in stila

Če se odločite za nakup telefona HONOR Magic7 Lite ali HONOR 400 Lite, bo vašo izkušnjo dopolnil Bluetooth zvočnik s polnilno postajo, ki bo vsak prostor napolnil z glasbo in poskrbel, da so vaša opravila prijetnejša. HONOR Magic7 Lite in HONOR 400 Lite sta lažja, a še vedno zmogljiva izbira, saj ponujata glavno kamero z 108 MP, ki poskrbi za jasne posnetke, medtem ko velik AMOLED zaslon diagonale 6,7 palca omogoča odlično izkušnjo gledanja vsebin. Model HONOR Magic7 Lite izstopa po svoji izjemni vzdržljivosti – ohišje je zasnovano tako, da prenese vsakodnevne obremenitve, zaščita zaslona pa zagotavlja dodatno trpežnost. V kombinaciji z zmogljivo 6600 mAh baterijo omogoča dolgotrajno uporabo brez skrbi. HONOR 400 Lite pa prinaša poseben AI gumb, ki uporabnikom omogoča hiter dostop do pametnih funkcij in orodij umetne inteligence.

Za praktične uporabnike, ki iščete več s pametno izbiro

Tisti, ki prisegate na praktičnost modelov HONOR 400 Smart ali HONOR X5c Plus, prejmete tudi svobodo poslušanja z brezžičnimi slušalkami HONOR Earbuds X5. Modela HONOR 400 Smart in HONOR X5c Plus sta odlična izbira za tiste, ki iščete cenovno dostopno zmogljivost in uporabnost brez kompromisov. HONOR 400 Smart se ponaša z robustno konstrukcijo, procesorjem Snapdragon 6s Gen 3 ter baterijo kapacitete 6.500 mAh z 35W SuperCharge polnjenjem. HONOR X5c Plus pa ponuja 6,74-palčni zaslon, procesor Helio G81, 4 GB RAM in 128 GB shrambe ter 5.300 mAh baterijo. Gre za odlično izbiro za uporabnike, ki iščejo preprost, a funkcionalen telefon.

Ponudba velja omejen čas ob nakupu izbranih modelov HONOR Več informacij o ekskluzivni ponudbi je na voljo na uradni spletni strani. Ugodnosti lahko izkoristite izključno od 3. novembra 2025 do 31. decembra 2025 ob nakupu enega izmed pametnih telefonov HONOR Magic7 Pro, HONOR 400 Pro, HONOR 400, HONOR Magic7 Lite, HONOR 400 Lite, HONOR 400 Smart ali HONOR X5c Plus pri pooblaščenih prodajnih partnerjih HONOR. To je idealna priložnost za vse, ki načrtujete nakup novega mobilnega telefona in želite ob tem prejeti dodatek s potrjeno kakovostjo HONOR.



Foto: HONOR

Naročnik oglasnega sporočila je HONOR D.O.O.