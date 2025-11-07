Policija je danes ujela še drugega zapornika, ki je bil v zadnjih dneh po pomoti izpuščen iz londonskega zapora Wandsworth, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Policisti so 24-letnega Alžirca ponovno aretirali v severnem Londonu. Ujeli so ga po klicu nekega občana in o prijetju obvestili zaporniško upravo, poroča BBC.

Zaporniška uprava je Alžirca, ki je obsojen spolni prestopnik, iz zapora pomotoma izpustila 29. oktobra. O tej napaki je uprava policijo obvestila šele šest dni pozneje, poroča BBC.

Iz zapora Wandsworth je bil v ponedeljek zaradi napake izpuščen še en zapornik, ki pa se je v četrtek v zapor vrnil sam. Gre za 35-letnega Britanca, ki je bil obsojen zaradi več goljufij.

Po pomoti izpuščeni zaporniki niso redkost

Zaradi napak se je moral v začetku tega tedna pred poslanci zagovarjati podpredsednik vlade in minister za pravosodje David Lammy. Zagotovil je, da so takšne napake popolnoma nesprejemljive in napovedal strožje varnostne preglede.

BBC navaja, da je bilo iz britanskih zaporov od marca 2024 do marca 2025 po pomoti izpuščenih 262 zapornikov. Sedeminosemdeset teh je bilo obsojenih zaradi nasilnih dejanj, 52 zaradi tatvin, 18 zaradi posedovanja orožja in trije zaradi spolnih prestopkov.