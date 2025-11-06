Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Četrtek,
6. 11. 2025,
8.51

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
pravosodje pobeg iz zapora Velika Britanija zapor policija

Četrtek, 6. 11. 2025, 8.51

1 ura, 18 minut

Policija na nogah: iz zapora izpustili napačna zapornika #video

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Britanska policija išče dva moška, ​​ki so ju v preteklem tednu pomotoma izpustili iz zapora Wandsworth. Konec oktobra so po pomoti izpustili spolnega prestopnika, 24-letnega alžirskega državljana Brahima Kaddourja-Cherifa, nato pa so ta teden na prostost nezasluženo poslali še obsojenega prevaranta, 35-letnega Williama Smitha, poroča BBC. Zdaj naj bi ju iskali s tiralico.

Nacionalni predsednik Združenja zaporniških paznikov je za BBC povedal, da je vsak mesec v povprečju 22 pomotoma izpuščenih iz zaporov, in dejal, da je kazenskopravni sistem v popolnem razsulu.

Napačna zapornika so izpustili le nekaj tednov po tem, ko so spolnega prestopnika migranta Hadusha Kebatuja, ki je v Združeno kraljestvo prispel z majhnim čolnom, prav tako pomotoma izpustili iz zapora HMP Chelmsford v Essexu.

pobegli kriminalec, Nemčija, Leipzig, psihiatrična klinika
Novice Nevaren kriminalec pobegnil iz psihiatrične bolnišnice. Bojijo se, da bo uresničil grožnjo.

Minister za pravosodje David Lammy je pod vse večjim pritiskom, zlasti ker je obljubil, da bo po Kebatujevi izpustitvi uvedel dodatne preiskave, da bi preprečil podobne primere. Zdaj, po še dveh incidentih, se Lammy brani, "da so od konservativcev podedovali zapleten sistem, ki je omogočal izpuščanje ljudi na skrivaj". Pravi, da je to del težave, ki jo poskušajo odpraviti.

Na rednem zasedanju parlamenta ta teden naj bi Lammy zanikal, da se je po primeru Kebatu zgodil podoben primer. Izkazalo se je, da je že prejšnjo noč vedel za izpustitev Kaddourja-Cherifa. Ko so mu to očitali, se je branil, da bi bilo neodgovorno govoriti o primeru sredi policijske akcije, a to mu ni pomagalo. Opozicija ga obtožuje zavajanja parlamenta in javnosti.

Skrb vzbujajoče je, da je uprava zapora policijo o izpustitvi spolnega prestopnika obvestila po skoraj tednu dni. Na britanske zapore letijo številni očitki zaradi napak v postopkih, saj naj bi bilo samo letos po pomoti izpuščenih več kot 260 zapornikov, kar je ogromen porast primerov glede na prejšnja leta.  

Andry Rajoelina
Novice Predsednik Madagaskarja sredi protestov pobegnil iz države
Okrožno sodišče v Novi Gorici
Novice Policisti osumljenca pripeljali na sodišče, odprl je okno, skočil skozenj in pobegnil
pravosodje pobeg iz zapora Velika Britanija zapor policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.