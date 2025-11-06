Policija na nogah: iz zapora izpustili napačna zapornika #video

Britanska policija išče dva moška, ​​ki so ju v preteklem tednu pomotoma izpustili iz zapora Wandsworth. Konec oktobra so po pomoti izpustili spolnega prestopnika, 24-letnega alžirskega državljana Brahima Kaddourja-Cherifa, nato pa so ta teden na prostost nezasluženo poslali še obsojenega prevaranta, 35-letnega Williama Smitha, poroča BBC. Zdaj naj bi ju iskali s tiralico.

Nacionalni predsednik Združenja zaporniških paznikov je za BBC povedal, da je vsak mesec v povprečju 22 pomotoma izpuščenih iz zaporov, in dejal, da je kazenskopravni sistem v popolnem razsulu.

Manhunt is underway looking for Brahim Kaddour-Cherif who was released by HMP Wandsworth by mistake. pic.twitter.com/qr58xAu9xQ — London & UK Street News (@CrimeLdn) November 5, 2025

We are appealing for help in finding 35-year-old William Smith, who goes by the name Billy, after he was released in error from HMP Wandsworth on Monday (3 November).https://t.co/uEvp98MpyI pic.twitter.com/x9IZ4dcroO — Æthelswin (@AEthelswin) November 5, 2025

Napačna zapornika so izpustili le nekaj tednov po tem, ko so spolnega prestopnika migranta Hadusha Kebatuja, ki je v Združeno kraljestvo prispel z majhnim čolnom, prav tako pomotoma izpustili iz zapora HMP Chelmsford v Essexu.

Minister za pravosodje David Lammy je pod vse večjim pritiskom, zlasti ker je obljubil, da bo po Kebatujevi izpustitvi uvedel dodatne preiskave, da bi preprečil podobne primere. Zdaj, po še dveh incidentih, se Lammy brani, "da so od konservativcev podedovali zapleten sistem, ki je omogočal izpuščanje ljudi na skrivaj". Pravi, da je to del težave, ki jo poskušajo odpraviti.

Na rednem zasedanju parlamenta ta teden naj bi Lammy zanikal, da se je po primeru Kebatu zgodil podoben primer. Izkazalo se je, da je že prejšnjo noč vedel za izpustitev Kaddourja-Cherifa. Ko so mu to očitali, se je branil, da bi bilo neodgovorno govoriti o primeru sredi policijske akcije, a to mu ni pomagalo. Opozicija ga obtožuje zavajanja parlamenta in javnosti.

Skrb vzbujajoče je, da je uprava zapora policijo o izpustitvi spolnega prestopnika obvestila po skoraj tednu dni. Na britanske zapore letijo številni očitki zaradi napak v postopkih, saj naj bi bilo samo letos po pomoti izpuščenih več kot 260 zapornikov, kar je ogromen porast primerov glede na prejšnja leta.