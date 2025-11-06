Nevaren kriminalec pobegnil iz psihiatrične bolnišnice. Bojijo se, da bo uresničil grožnjo.

Iz psihiatrične bolnišnice v Leipzigu je pobegnil 34-letni obsojeni kriminalec, ki je tam prestajal osemletno zaporno kazen, in je še vedno na begu. Da ga v ustanovi ni, so opazili šele po dveh urah.

Pobeg iz varovane psihiatrične bolnišnice se je zgodil minuli petek med 10.40 in 12.30, da je pobegli izginil, pa več kot dve uri niso opazili niti varnostniki.

"Z obsežnim iskanjem nam do zdaj ni uspelo najti 34-letnika," je povedala tiskovna predstavnica policije Sandra Freitag, javni nalog za iskanje moškega pa je državno tožilstvo v Leipzigu izdalo šele v nedeljo.

Morda je na območju Berlina

34-letni Alžirec je bil leta 2023 obsojen na osem let zapora zaradi različnih hudih kaznivih dejanj. Domnevno je preplezal ograjo in pobegnil med bivanjem v forenzični psihiatrični ustanovi, ki je del klinike St. Georg v Leipzigu.

"Ubežnik je visok 1,72 metra, vitek in atletske postave, ima kratke, ostre črne lase. Alžirec slabo govori nemško in ima tetovaže na desni roki. V petek je bil oblečen v turkizno majico in črno trenirko, obute je imel bele superge in bele športne nogavice. Moški se morda skriva na območju Berlina," so še navedli pri policiji.

Polizeifahndung: Gewalttäter (34) in Leipzig geflohen – ist er in Berlin?https://t.co/Snwztz2vzh — BZ Berlin B.Z. (@bzberlin) November 2, 2025

Maščevanje nekdanjemu dekletu

Bojijo se, da bi lahko uresničil grožnjo, ki jo je izrekel po obsodbi, in se maščeval nekdanjemu, 21-letnemu dekletu ter ugrabil štiriletno hčer. V incident je bil Alžirec vpleten že leta 2022, ko je napadel žensko, ker ni hotel sprejeti njunega razhoda. Ko je posredoval njen novi partner, ga je zdaj pobegli Alžirec zabodel z nožem.

Zaradi odvisnosti ga je sodišče sprva namestilo v rehabilitacijski center, od koder pa mu je prav tako uspelo pobegniti.

"Zaradi vseh predhodnih dejanj ne moremo izključiti možnosti, da je 34-letnik nevarna oseba. Če ga vidite, takoj pokličite policijo," je še dejala predstavnica policije Freitag.