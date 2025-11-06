Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
6. 11. 2025,
9.09

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
nasilje kriminal policija Nemčija iskalna akcija Psihiatrična klinika

Četrtek, 6. 11. 2025, 9.09

17 minut

Nevaren kriminalec pobegnil iz psihiatrične bolnišnice. Bojijo se, da bo uresničil grožnjo.

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
pobegli kriminalec, Nemčija, Leipzig, psihiatrična klinika | Moški bi se lahko skrival na območju Berlina, domneva policija. | Foto Leipziger Polizei

Moški bi se lahko skrival na območju Berlina, domneva policija.

Foto: Leipziger Polizei

Iz psihiatrične bolnišnice v Leipzigu je pobegnil 34-letni obsojeni kriminalec, ki je tam prestajal osemletno zaporno kazen, in je še vedno na begu. Da ga v ustanovi ni, so opazili šele po dveh urah.

Pobeg iz varovane psihiatrične bolnišnice se je zgodil minuli petek med 10.40 in 12.30, da je pobegli izginil, pa več kot dve uri niso opazili niti varnostniki. 

"Z obsežnim iskanjem nam do zdaj ni uspelo najti 34-letnika," je povedala tiskovna predstavnica policije Sandra Freitag, javni nalog za iskanje moškega pa je državno tožilstvo v Leipzigu izdalo šele v nedeljo.  

Morda je na območju Berlina

34-letni Alžirec je bil leta 2023 obsojen na osem let zapora zaradi različnih hudih kaznivih dejanj. Domnevno je preplezal ograjo in pobegnil med bivanjem v forenzični psihiatrični ustanovi, ki je del klinike St. Georg v Leipzigu.

"Ubežnik je visok 1,72 metra, vitek in atletske postave, ima kratke, ostre črne lase. Alžirec slabo govori nemško in ima tetovaže na desni roki. V petek je bil oblečen v turkizno majico in črno trenirko, obute je imel bele superge in bele športne nogavice. Moški se morda skriva na območju Berlina," so še navedli pri policiji.

Maščevanje nekdanjemu dekletu

Bojijo se, da bi lahko uresničil grožnjo, ki jo je izrekel po obsodbi, in se maščeval nekdanjemu, 21-letnemu dekletu ter ugrabil štiriletno hčer. V incident je bil Alžirec vpleten že leta 2022, ko je napadel žensko, ker ni hotel sprejeti njunega razhoda. Ko je posredoval njen novi partner, ga je zdaj pobegli Alžirec zabodel z nožem.

Zaradi odvisnosti ga je sodišče sprva namestilo v rehabilitacijski center, od koder pa mu je prav tako uspelo pobegniti.

"Zaradi vseh predhodnih dejanj ne moremo izključiti možnosti, da je 34-letnik nevarna oseba. Če ga vidite, takoj pokličite policijo," je še dejala predstavnica policije Freitag.

umrla ženska, identiteta neznana, vlak, smrt, Vič, Ljubljana
Novice Kako to, da je nihče ne pogreša?
pogrešana
Novice Čudež na Hrvaškem: pogrešana babica pet dni v gozdu preživela brez vode in hrane
plaz, alpinisti, Južna Tirolska
Novice Zadnje informacije: plaz pokopal pet ljudi, med njimi sedemnajstletno dekle
nasilje kriminal policija Nemčija iskalna akcija Psihiatrična klinika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.