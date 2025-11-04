Čudež na Hrvaškem: pogrešana babica pet dni v gozdu preživela brez vode in hrane

Iz sosednje Hrvaške poročajo o čudežu pri Samoborju. Gorski reševalci so po petih dneh našli pogrešano starejšo žensko, ki je v gozdu štiri noči preživela brez vode in hrane, poroča Net.hr.

Preteklo sredo je neznano kam odšla starejša ženska. Svojci so izginotje babice prijavili na policijo in naslednji dan je stekla obsežna iskalna akcija, v kateri je sodelovalo 16 članov Gorske reševalne službe Samobor, reševalci ter ekipe z reševalnimi psi iz Koprivnice, Bjelovarja, Novske, Orahovice, Zlatar Bistrice ter policisti iz Jastrebarskega. Pri iskanju so si pomagali tudi s termovizijskimi droni.

"Pogovarjali smo se z domačini, ki so nam povedali, da je ženska težko hodila in da si je pomagala s palico. Vedeli smo, da ne more biti daleč," je pojasnil vodja gorske reševalne službe Samobor Nikola Tot.

Pogrešano žensko so našli v nedeljo zjutraj, negibno je ležala sredi gozda na težko dostopnem območju. Oskrbeli so jo in prepeljali v bolnišnico. Vsi se sprašujejo, kako ji je pet dni sredi gozda uspelo preživeti brez vode in hrane.

"Naša delovna doktrina in statistika, ki jo imamo, nam govorita, da lahko človeško telo prenese takšne napore, in prav to je dokaz ter eden glavnih razlogov, zakaj nikoli ne obupamo nad iskanjem, dokler človeka ne najdemo," je pojasnil Tot.

"Vsak človek ima svojo individualno raven vzdržljivosti, ampak govorimo o starejši ženski," je dodal vodja intervencije.