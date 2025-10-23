Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
23. 10. 2025,
21.14

Osveženo pred

11 minut

Železniki Slovenija policija pogrešane osebe

Pogrešajo 34-letnika iz Železnikov

Gregor Bevk | Pogrešani Gregor Bevk je visok okoli 180 centimetrov. | Foto PU Kranj

Pogrešani Gregor Bevk je visok okoli 180 centimetrov.

Foto: PU Kranj

Znanci pogrešajo 34-letnega Gregorja Bevka iz Železnikov. Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov. Ima kratke temne lase in brado po celotnem obrazu, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Pogrešani je oblečen v delovna oblačila temnih barv in sive hlače. Obut je v delovne čevlje.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka, na 04/502 37 00, ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

V jezeru na Češkem po več kot desetih letih našli dva Avstrijca #video
pogrešani
Je kdo videl Petra iz Kopra?
slovenska policija, policija, policistka
Po skoraj dveh tednih našli 41-letno žensko
