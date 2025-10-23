Pogrešajo 34-letnika iz Železnikov

Znanci pogrešajo 34-letnega Gregorja Bevka iz Železnikov. Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov. Ima kratke temne lase in brado po celotnem obrazu, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Pogrešani je oblečen v delovna oblačila temnih barv in sive hlače. Obut je v delovne čevlje.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka, na 04/502 37 00, ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.