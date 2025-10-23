Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
23. 10. 2025,
9.25

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,40

Natisni članek

Natisni članek
izginotje DNK preiskava policija pogrešana Avstrija Češka

Četrtek, 23. 10. 2025, 9.25

1 ura, 7 minut

V jezeru na Češkem po več kot desetih letih našli dva Avstrijca #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,40

Na Češkem so po več kot desetih letih odkrili avtomobil s posmrtnimi ostanki, za katere domnevajo, da pripadajo prijateljema iz Avstrije, ki sta skrivnostno izginila septembra 2015.

Andreas L. in Maximilian B. iz avstrijske regije Mühlviertel sta brez sledu izginila 11. septembra 2015. 

Kljub nagradi v višini deset tisoč evrov in obsežni preiskavi njunega izginotja do zdaj niso nikoli rešili. Znano je bilo le, da sta se v noči na 12. september odpeljala proti češkemu mestu Vyšší Brod, ne pa kdaj sta prispela na cilj, če sploh sta prispela na cilj.

Češka, trupla, pogrešana, Avstrija, moški, policija | Foto: X/@PolicieCZ Foto: X/@PolicieCZ

Znašla sta se na dnu jezera

V sredo so vojaki na pomolu za trajekte v akumulacijskem jezeru Lipno odkrili potopljeno vozilo s človeškimi ostanki. "Gre za avstrijsko vozilo, ki ga iščejo že deset let," je potrdila lokalna policija.

Pogrešana moška so zadnjič videli v srebrno-sivem karavanu citroën BX in takšen avtomobil so zdaj našli.

Češka, trupla, pogrešana, Avstrija, moški, policija | Foto: X/@PolicieCZ Foto: X/@PolicieCZ Češka, trupla, pogrešana, Avstrija, moški, policija | Foto: X/@PolicieCZ Foto: X/@PolicieCZ

Trenutno poteka podrobna preiskava, s katero bodo uradno potrdili identiteto, a vse kaže, da je skrivnost razrešena. "Še vedno nam manjka potrditev na podlagi primerjav DNK, vendar lahko domnevamo, da gre za pogrešani osebi," je v sredo zvečer za Kronen Zeitung še povedal vodja zgornjeavstrijskega urada za kriminalistiko Gottfried Mitterlehner.

Isak Andic, Mango, ustanovitelj, moda
Novice Nenadna smrt ustanovitelja modnega imperija Mango. Glavni osumljenec je njegov sin. #video
Nasilje nad ženskami. Posilstvo. Spolno nadlegovanje
Novice Nov primer spolnega nasilja: napadalec naj bi otipaval več oseb
Iva Rinčić, Reka, reška županja
Novice Kdo je županji ukradel čokolado? Zahteva preiskavo.
koča, Golte, požar
Novice Na Golteh do tal zgoreli še dve koči, znane so nove podrobnosti #foto
izginotje DNK preiskava policija pogrešana Avstrija Češka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.