V jezeru na Češkem po več kot desetih letih našli dva Avstrijca #video

Na Češkem so po več kot desetih letih odkrili avtomobil s posmrtnimi ostanki, za katere domnevajo, da pripadajo prijateljema iz Avstrije, ki sta skrivnostno izginila septembra 2015.

Andreas L. in Maximilian B. iz avstrijske regije Mühlviertel sta brez sledu izginila 11. septembra 2015.

Kljub nagradi v višini deset tisoč evrov in obsežni preiskavi njunega izginotja do zdaj niso nikoli rešili. Znano je bilo le, da sta se v noči na 12. september odpeljala proti češkemu mestu Vyšší Brod, ne pa kdaj sta prispela na cilj, če sploh sta prispela na cilj.

Foto: X/@PolicieCZ

Znašla sta se na dnu jezera

V sredo so vojaki na pomolu za trajekte v akumulacijskem jezeru Lipno odkrili potopljeno vozilo s človeškimi ostanki. "Gre za avstrijsko vozilo, ki ga iščejo že deset let," je potrdila lokalna policija.

Pogrešana moška so zadnjič videli v srebrno-sivem karavanu citroën BX in takšen avtomobil so zdaj našli.

Trenutno poteka podrobna preiskava, s katero bodo uradno potrdili identiteto, a vse kaže, da je skrivnost razrešena. "Še vedno nam manjka potrditev na podlagi primerjav DNK, vendar lahko domnevamo, da gre za pogrešani osebi," je v sredo zvečer za Kronen Zeitung še povedal vodja zgornjeavstrijskega urada za kriminalistiko Gottfried Mitterlehner.