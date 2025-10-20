Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
13.22

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
študentke dijakinje ženska otipavanje preiskava Nova Gorica policija spolno nadlegovanje

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 13.22

42 minut

Novogoriški policisti obravnavajo nov primer spolnega nasilja

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Nasilje nad ženskami. Posilstvo. Spolno nadlegovanje | Slovenske novice poročajo, da naj bi napadalec otipaval več oseb. | Foto Shutterstock

Slovenske novice poročajo, da naj bi napadalec otipaval več oseb.

Foto: Shutterstock

Novogoriški policisti obravnavajo kaznivo dejanje spolnega nasilja, ki ga je utemeljeno osumljen tuji državljan. Ta je bil po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku izpuščen na prostost, so za STA danes pojasnili na Policijski upravi (PU) Nova Gorica.

Po pojasnilih PU Nova Gorica so policisti osumljenega tujega državljana prijeli in ga s kazensko ovadbo privedli v nadaljnji postopek k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Po opravljenem zaslišanju so ga izpustili na prostost, razlogov pa na policiji niso navedli.

Ob tem so poudarili, da morajo pri javnem komuniciranju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost spoštovati pravice žrtve do zaščite njene identitete in njene dobrobiti. Preiskave tovrstnih občutljivih kaznivih dejanj zato v javnosti komunicirajo strogo v okviru interesa posamične preiskave in varstva osebnih podatkov, kakor tudi zaščite žrtev in preprečevanja njihove ponovne viktimizacije, so navedli.

Nadlegoval dijakinjo, begunke in še študentko 

Slovenske novice danes poročajo, da naj bi osumljeni prejšnjo nedeljo zvečer nekaj sto metrov od Dijaškega doma Nova Gorica otipaval mladoletno dijakinjo, kasneje naj bi se dotikal ukrajinske begunke, začasno nastanjene v omenjenem dijaškem domu, dan kasneje pa naj bi nadlegoval še študentko v tem domu. Takrat so ga prijeli policisti in ga odpeljali v pridržanje, navajajo Slovenske novice.

Dogodke je časniku potrdil ravnatelj dijaškega doma Dragan Kojić. Povedal je, da se spolno nasilje nad dijakinjo ni zgodilo v prostorih doma niti na njegovih zunanjih funkcionalnih površinah. Policija se je po besedah ravnatelja na prijavo odzvala takoj, dijakinja pa je bila deležna strokovne podpre.

Tujca, ki je pobegnil skozi okno, še niso našli

V Novi Gorici sicer še vedno odmeva nedavni primer spolnega napada na mladoletnika v mestu. Kaznivega dejanja spolnega nasilja nad mladoletno osebo je utemeljeno osumljen tuji državljan, ki je po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku novogoriškega sodišča pobegnil skozi okno drugega nadstropja sodne zgradbe.

Policija pri iskanju pobeglega pripornika sodeluje z italijanskimi kolegi, na Okrožnem sodišču v Novi Gorici pa so pojasnili, da so za pobeglo osebo izdali tiralico, mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo.

Nasilje. Pedofilija. Posilstvo. Zloraba.
Novice 85-letniku, ki je spolno zlorabljal tri mladoletne vnukinje, deset let zaporne kazni
Jani Prednik
Novice Jani Prednik zaradi obtožb nekdanje partnerke o nasilju odstopil s položaja
slovenska policija
Novice Osumljenega mladoletnika, ki je udaril 82-letnika v Celju, privedli k preiskovalnemu sodniku
nasilje
Novice Dva najstnika v Splitu pretepla starejšega moškega. Na posnetku: Briga me, če krvavi!
študentke dijakinje ženska otipavanje preiskava Nova Gorica policija spolno nadlegovanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.