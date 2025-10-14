85-letniku, ki je spolno zlorabljal tri mladoletne vnukinje, deset let zaporne kazni

Ljubljansko okrožno sodišče je danes 85-letnega moškega iz okolice Ljubljane, ki je pred 20 leti spolno zlorabljal tri mladoletne vnukinje, obsodilo na desetletno zaporno kazen, poroča Delo. Obtoženi je tri kazniva dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, ki mu je bila zaupana v varstvo, priznal.

Spolne zlorabe so se dogajale med letoma 2005 in 2011 ob praznikih in med počitnicami, ko je moški večkrat otipaval tri tedaj mladoletne vnukinje.

Obtoženi je tri kazniva dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, ki mu je bila zaupana v varstvo, priznal in bil obsojen na enotno kazen deset let zapora. Tri leta in štiri mesece zaporne kazni so mu naložili za zlorabo prve, štiri leta in dva meseca za zlorabo druge in dve leti in osem mesecev za zlorabo tretje vnukinje.

Obtoženi se sodbe ni udeležil

Ljubljanska okrožna sodnica Urška Zorko je po razglasitvi sodbe, ki se je obtoženi iz zdravstvenih razlogov ni udeležil, pojasnila, da mu že zaradi priznanja krivde višje kazni tudi ne bi smela izreči. "Mislim, da je bilo pri predlogu tožilke v zadostni meri upoštevano njegovo priznanje. In karkoli manj od tega, glede na druge okoliščine, ki smo jih v postopku ugotovili, ne bi bila primerna kazen," je prepričana sodnica.

Dodala je, da je v tem primeru šlo za najhujšo zlorabo zaupanja, ki je lahko storjena samo naklepno. "In tu nimamo nobenih popustov," je dejala. Dejanja so bila storjena iz skrajno zavržnih nagibov, storilčevo priznanje pa je sodnica štela le za procesno dejanje, saj je to storil šele, ko je bil soočen z očitki, še poroča Delo.