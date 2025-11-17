Sodišče bivšo premierko Bangladeša Šejk Hasino obsodilo na smrt

Bangladeško kazensko sodišče je danes nekdanjo premierko Bangladeša Šejk Hasino spoznalo za krivo zločinov proti človečnosti in obsodilo na smrt, poroča britanski BBC. Razsodilo je, da je ukazala zatrtje lanskih študentskih protestov, v katerih je po podatkih Združenih narodov umrlo približno 1.400 ljudi.

Šejk Hasini sodijo v odsotnosti, saj živi v izgnanstvu v Indiji, po navedbah BBC pa je New Delhi verjetno ne bo izročil.

Sojenje se je začelo junija lani, potem ko jo je tožilstvo obtožilo usklajenih in sistematičnih napadov na protestnike med lanskimi množičnimi protesti v državi proti sistemu zaposlovanja v javnem sektorju. Po protestih je Hasina odstopila in zbežala v Indijo.

V Bangladešu so nato oblikovali prehodno vlado, kazensko sodišče pa je sprožilo postopek zoper njo in vidnejše sodelavce njene zdaj prepovedane stranke Liga Avami. Sodišče je danes tudi notranjega ministra v času njene vlade kot takratnega načelnika policije spoznalo za krivega zločinov proti človečnosti.