Neverjetna smola Benjamina Šeška, to se Unitedu ni zgodilo že 111 let

Ko je Benjamin Šeško lani poleti sklenil sodelovanje z Manchester Unitedom, je vedel, da njegov tekmovalni urnik ne bo pretirano zgoščen, saj se rdeči vragi sploh niso uvrstili v Evropo. Vseeno pa najdražji slovenski nogometaš ni slutil, da bo v dresu angleškega velikana odigral tako malo tekem. Po ekspresnih izpadih Uniteda iz obeh domačih pokalnih tekmovanj je namreč postalo jasno, da bodo rdeči vragi v tej sezoni v vseh tekmovanjih odigrali zgolj 40 tekem. To je najmanjše število po sezoni 1914/15, kar tako bogatemu in priljubljenemu klubu, kot je United, zagotovo ni v čast.

Ko je Benjamin Šeško leta 2023 zamenjal Avstrijo za Nemčijo in se iz Salzburga preselil v Leipzig, dobrodošlica pri nemških rdečih bikih ne bi mogla biti slajša. Že na prvem nastopu se je razveselil svoje prve lovorike v dresu Leipziga. Osvojil je nemški superpokal in v Münchnu premagal Bayern. Pozneje se je izkazalo, da je bila to tudi edina lovorika, ki jo je osvojil z Leipzigom.

Leipzig je leta 2023 osvojil nemško superpokalno lovoriko. To je bila prva tekma Benjamina Šeška za nemške rdeče bike. Foto: Reuters

Dve leti pozneje se je preselil na Otok k Manchester Unitedu, s katerim pa mu, kot kaže, v krstni sezoni ne bo uspelo osvojiti nobene lovorike. Rdeči vragi sploh ne nastopajo v Evropi, v prvenstvu so že krepko zaostali za vodilnim Arsenalom, zaostanek znaša 17 točk, za nameček pa so ekspresno izpadli iz obeh pokalnih tekmovanj.

Najbolj siromašen opus tekem po letu 2015

V začetku sezone so si privoščili sramoten spodrsljaj in ostali praznih rok pri četrtoligašu Grimsby Townu, v začetku leta 2026, ko so vstopili še v pokal FA, pa so v najstarejšem pokalnem tekmovanju na svetu stopili na mino že na prvi stopnički. Doma so izgubili proti Brightonu (1:2), tako da je postalo dokončno jasno, da bodo v tej sezoni v vseh tekmovanjih odigrali le 40 tekem. Osemintrideset v prvenstvu, dve pa v pokalnih tekmovanjih.

Razočaranje Benjamina Šeška po zgodnjem izpadu Manchester Uniteda v angleškem ligaškem pokalu proti četrtoligašu Foto: Guliverimage

Rdeči vragi so bili v preteklosti vajeni bistveno bolj razkošnih sezon, v katerih so ostajali v igri za lovorike tako v domačih tekmovanjih kot tudi Evropi vse do konca. Temu primerno višje je bilo tudi število odigranih tekem. V tej sezoni pa se bodo podpisali pod le 40 tekem, kar je po poročanju novinarja The Athletic Willa Jeanesa najbolj siromašen dosežek Man Utd po letu 1915. Če odštejemo nekaj sezon, ko se zaradi svetovnih vojn ni igral nogomet, United nikoli ni imel tako skromnega nabora tekem. To se mu je zgodilo ravno v sezoni, ko njegov dres prvič nosi slovenski nogometaš.

United ima lahko le še en cilj

Za Šeškom je torej zelo nenavaden teden. Na dveh tekmah zapored se je vpisal med strelce, skupno dosegel kar tri zadetke, Manchester United pa je obakrat ostal brez zmage. 22-letni Slovenec je med tednom na gostovanju pri Burnleyju pisal zgodovino in postal edini nogometaš poleg Harryja Kana, ki je v tem desetletju na tekmi angleškega prvenstva v vrat okvir usmeril vsaj sedem strelov, obenem pa dobil vsaj sedem zračnih dvobojev, a je v nedeljo z Unitedom hitro izpadel iz najstarejšega pokalnega tekmovanja na svetu in izkusil bridko sezono z najmanjšim številom tekem Uniteda v zadnjih 111 letih.

Benjamin Šeško je v nedeljo resda zatresel mrežo Brightona (1:2), a je Manchester United vseeno izpadel iz pokala FA. Foto: Reuters

"Bodimo iskreni, ni najbolj prijeten trenutek za United, če tako hitro izpadeš iz obeh pokalnih tekmovanj, a je še vseeno prisoten boj za preboj v ligo prvakov. Ta cilj bi bil lahko v tej sezoni izpolnjen," ostaja prepričan Darren Fletcher, začasni trener Manchester Uniteda, ki je do preklica nasledil Portugalca Rubena Amorima. Rdeči vragi za četrtouvrščenim Liverpoolom trenutno v angleškem prvenstvu zaostajajo le tri točke. Škot poudarja, da bi moral biti zdaj klub najbolj osredotočen na cilj, da napreduje kot ekipa in ne zapravi sezone.

Solksjaer ali Carrick?

Pred Unitedom je pestro obdobje. V zimskem prestopnem roku bi se lahko zgodile nekatere igralske menjave, najverjetneje pa bo prišel tudi nov stalni trener. Na Otoku še naprej prevladuje mnenje, da imata največje možnosti Norvežan Ole Gunnar Solksjaer, ki je v preteklosti že vodil rdeče vrage, in Michael Carrick. Oba sta ljubljenca Old Trafforda, kjer sta vrsto let nastopala že kot igralca, Carrick pa je za kratek čas (2021) že izkusil, kako je voditi United.

Je Darren Fletcher v nedeljo zadnjič vodil United? Če bo ostal, ga v soboto čaka mestni spektakel, saj na Old Trafford prihaja City. Foto: Reuters

Fletcherju kot začasnemu trenerju rdečih vragov ni uspelo popeljati do zmage. Najprej je remiziral z Burnleyjem (2:2), nato pa izpadel iz pokala FA proti Brightonu (1:2). Zanimivo, vse zadetke na tekmah, ki jih je vodil, je dosegel Šeško.

Strelski niz bo poskušal nadaljevati v soboto, ko bo na Old Traffordu še kako zanimivo. Na mestnem derbiju angleškega prvenstva se bosta namreč udarila United in City. Za primerjavo, City bo v tej sezoni odigral najmanj 54 tekem, najverjetneje pa bistveno več.