Slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško je z odmevno predstavo proti Burnleyju (2:2) napovedal boljše čase. Dosegel je dva zadetka, bil okronan za najboljšega igralca kroga, hkrati pa poskrbel za zgodovinski statistični dosežek, kakršen je v zadnjem desetletju na Otoku uspel le še Harryju Kanu. In to že pred davnimi devetimi leti! Mlademu napadalcu Manchester Unitda je pred nedeljskim dvobojem v pokalu FA hvalospeve namenil tudi trener Brightona Fabian Hürzeler. Nemec je prepričan, kako ima Šeško vse, kar potrebuje vrhunski napadalec.

Po odhodu Portugalca Rubena Amorima, ki ga je začasno na vročem trenerskem stolčku nasledil Škot Darren Fletcher, se je svet za Benjamina Šeška spremenil na lepše. Le ena všečna in učinkovita predstava je zadoščala, da je v javnosti zagospodarilo drugačno mnenje o tem, česa vsega je trenutno sposoben 22-letni Slovenec. V nedeljo ga čaka krstni nastop v pokalu FA. V najstarejšem pokalnem tekmovanju na svetu bo debitiral na zahtevnem izpitu, saj bo na Old Traffordu gostoval Brighton.

Lahko postane velik igralec za United

Fabian Hürzeler je prevzel vodenje Brightona pri 30 letih. Foto: Reuters "Ima vse, kar potrebuje dober napadalec. Fizično je zelo močan, odlikuje ga hitrost, veliko zadetkov dosega z glavo. Je tehnično nadarjen igralec, na majhnem prostoru je zmožen najti vrhunsko rešitev. Obožujem ga kot igralca," je najdražjega slovenskega nogometaša nahvalil trener Brightona Fabian Hürzeler in dodal, da je spremljal napredek Šeška že pred leti, ko je treniral še v Nemčiji. "Prepričan sem, da lahko postane velik igralec za United," je mnenja mladi nemški strateg, sicer rojen v ZDA. Šteje komaj 32 let, galebe v Angliji pa vodi od leta 2024. Pred tem je v Nemčiji opozarjal nase z vodenjem St. Paulija, ki ga je popeljal v elitno bundesligo, zdaj pa z Brightonom krmari v varnih vodah na sredini razpredelnice premier league.

Nedavna Šeškova predstava na Turf Mooru proti Burnleyju je tako napravila mogočen vtis tudi na trenerja Brightona. Nenazadnje je Posavec prejel priznanje za najboljšega igralca kroga, statistični guruji pa so izbrskali še neverjeten podatek, na katerega je lahko slovenski nogomet še bolj ponosen.

To je uspelo le Kanu in ... Šešku!

V zadnjih desetih letih se je namreč po poročanju Squawka namreč le dvakrat pripetilo, da bi enemu igralcu na srečanju angleškega prvenstva uspelo vsaj sedemkrat streljati v okvir vrat, obenem pa dobiti še vsaj sedem dvobojev.

Only two players have had 7+ shots on target and won 7+ duels in a Premier League game across the last 10 seasons:



◎ Harry Kane vs. West Brom (2017)

◉ Benjamin Sesko vs. Burnley (2026)



Not bad company to be keeping. 😀 https://t.co/d11KStNxs3 — Squawka (@Squawka) January 7, 2026

Leta 2017 je to v dresu Tottenhama proti WBA uspelo slovitemu Harryju Kanu, nato pa je angleška nogometna javnost na novega junaka čakala vse do začetka leta 2026, ko je proti Burnleyju zablestel Šeško. Usmeril je kar sedem strelov v okvir vrat, dva sta premagala vratarja gostiteljev, hkrati pa je dobil kar osem zračnih dvobojev.

Benjamin Šeško je v tej sezoni v angleškem prvenstvu dosegel štiri zadetke. Foto: Reuters

Z izjemno predstavo je tako prekinil strelski post, ki je trajal kar tri mesece in nakazal, da bi lahko v nadaljevanju sezone, ko ga pri Unitedu ne bo več vodil Amorim, pokazal še več. Lepo priložnost, da se znova predstavi v svetli podobi, bo imel v nedeljo na Old Traffordu, ko bo v pokalu FA naskakoval napredovanje proti Brightonu. To je nenazadnje ob visokem zaostanku za Arsenalom v prvenstvu tudi zadnja priložnost za osvojitev lovorike v sezoni 2025/26.