Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Sobota,
10. 1. 2026,
22.36

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Fabian Hürzeler Brighton & Hove Albion Brighton pokal FA Manchester United Benjamin Šeško Benjamin Šeško

Sobota, 10. 1. 2026, 22.36

22 minut

Trener Brightona Fabian Hürzeler o Benjaminu Šešku

"Benjamin Šeško ima vse, kar potrebuje dober napadalec"

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Benjamin Šeško | Benjamin Šeško bo krstni nastop v pokalu FA vpisal v nedeljo proti Brightonu. | Foto Guliverimage

Benjamin Šeško bo krstni nastop v pokalu FA vpisal v nedeljo proti Brightonu.

Foto: Guliverimage

Slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško je z odmevno predstavo proti Burnleyju (2:2) napovedal boljše čase. Dosegel je dva zadetka, bil okronan za najboljšega igralca kroga, hkrati pa poskrbel za zgodovinski statistični dosežek, kakršen je v zadnjem desetletju na Otoku uspel le še Harryju Kanu. In to že pred davnimi devetimi leti! Mlademu napadalcu Manchester Unitda je pred nedeljskim dvobojem v pokalu FA hvalospeve namenil tudi trener Brightona Fabian Hürzeler. Nemec je prepričan, kako ima Šeško vse, kar potrebuje vrhunski napadalec.

Macclesfield
Sportal Pestro na Otoku: City brez milosti zadel desetkrat, sramoten izpad branilca naslova!

Po odhodu Portugalca Rubena Amorima, ki ga je začasno na vročem trenerskem stolčku nasledil Škot Darren Fletcher, se je svet za Benjamina Šeška spremenil na lepše. Le ena všečna in učinkovita predstava je zadoščala, da je v javnosti zagospodarilo drugačno mnenje o tem, česa vsega je trenutno sposoben 22-letni Slovenec. V nedeljo ga čaka krstni nastop v pokalu FA. V najstarejšem pokalnem tekmovanju na svetu bo debitiral na zahtevnem izpitu, saj bo na Old Traffordu gostoval Brighton.

Lahko postane velik igralec za United

Fabian Hürzeler je prevzel vodenje Brightona pri 30 letih. | Foto: Reuters Fabian Hürzeler je prevzel vodenje Brightona pri 30 letih. Foto: Reuters "Ima vse, kar potrebuje dober napadalec. Fizično je zelo močan, odlikuje ga hitrost, veliko zadetkov dosega z glavo. Je tehnično nadarjen igralec, na majhnem prostoru je zmožen najti vrhunsko rešitev. Obožujem ga kot igralca," je najdražjega slovenskega nogometaša nahvalil trener Brightona Fabian Hürzeler in dodal, da je spremljal napredek Šeška že pred leti, ko je treniral še v Nemčiji. "Prepričan sem, da lahko postane velik igralec za United," je mnenja mladi nemški strateg, sicer rojen v ZDA. Šteje komaj 32 let, galebe v Angliji pa vodi od leta 2024. Pred tem je v Nemčiji opozarjal nase z vodenjem St. Paulija, ki ga je popeljal v elitno bundesligo, zdaj pa z Brightonom krmari v varnih vodah na sredini razpredelnice premier league.

Nedavna Šeškova predstava na Turf Mooru proti Burnleyju je tako napravila mogočen vtis tudi na trenerja Brightona. Nenazadnje je Posavec prejel priznanje za najboljšega igralca kroga, statistični guruji pa so izbrskali še neverjeten podatek, na katerega je lahko slovenski nogomet še bolj ponosen.

To je uspelo le Kanu in ... Šešku!

V zadnjih desetih letih se je namreč po poročanju Squawka namreč le dvakrat pripetilo, da bi enemu igralcu na srečanju angleškega prvenstva uspelo vsaj sedemkrat streljati v okvir vrat, obenem pa dobiti še vsaj sedem dvobojev.

Leta 2017 je to v dresu Tottenhama proti WBA uspelo slovitemu Harryju Kanu, nato pa je angleška nogometna javnost na novega junaka čakala vse do začetka leta 2026, ko je proti Burnleyju zablestel Šeško. Usmeril je kar sedem strelov v okvir vrat, dva sta premagala vratarja gostiteljev, hkrati pa je dobil kar osem zračnih dvobojev.

Benjamin Šeško je v tej sezoni v angleškem prvenstvu dosegel štiri zadetke. | Foto: Reuters Benjamin Šeško je v tej sezoni v angleškem prvenstvu dosegel štiri zadetke. Foto: Reuters

Z izjemno predstavo je tako prekinil strelski post, ki je trajal kar tri mesece in nakazal, da bi lahko v nadaljevanju sezone, ko ga pri Unitedu ne bo več vodil Amorim, pokazal še več. Lepo priložnost, da se znova predstavi v svetli podobi, bo imel v nedeljo na Old Traffordu, ko bo v pokalu FA naskakoval napredovanje proti Brightonu. To je nenazadnje ob visokem zaostanku za Arsenalom v prvenstvu tudi zadnja priložnost za osvojitev lovorike v sezoni 2025/26.  

Benjamin Šeško
Sportal V premier ligi izjemno priznanje za Šeška
Arsenal - Liverpool
Sportal Liverpool do točke pri vodilnem Arsenalu, Šeško dvakrat zadel, a Man Unitedu le točka
Benjamin Šeško, Burnley : Manchester United
Sportal Brez sramu napadel Šeška, zdaj mu grozi, da bo ostal brez službe
Benjamin Šeško
Sportal Benjamin Šeško odgovarja kritikom #video
Liam Rosenior (Chelsea, Strasbourg)
Sportal Šeško še čaka, rivali medtem že razkrili novega trenerja
Fabian Hürzeler Brighton & Hove Albion Brighton pokal FA Manchester United Benjamin Šeško Benjamin Šeško
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.