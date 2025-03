V Bangladešu ostri protesti ob smrti osemletne žrtve posilstva

Potem ko je osemletna deklica zaradi posledic posilstva umrla, so v državi izbruhnili protesti. Udeleženci od vlade zahtevajo spremembe glede obravnave žrtev posilstev in reformo zakonov v zvezi z varnostjo žensk in otrok, poroča BBC.

Deklica je bila posiljena med obiskom svoje starejše sestre v mestu Magura v noči na 6. marec, izhaja iz ovadbe, ki jo je vložila njena mati. Policija je aretirala 18-letnega moža dekličine sestre, njegove starše in brata. Razjarjena množica se je zgrnila nad hišo, kjer se je domnevno zgodil napad, in jo zažgala.

Po izjavi oblasti naj bi deklica umrla v bolnišnici v Daki v četrtek okoli poldneva, potem ko je doživela tri srčne zastoje in bila šest dni v kritičnem stanju.

"Mislila sem, da bo moja hči preživela," je po poročanju lokalnih medijev po dekličini smrti dejala njena mati. "Če bi ji uspelo, je nikoli več ne bi nikamor pustili same."

Truplo deklice so prepeljali v Maguro, kjer so izbruhnili ostri protesti. V mestnem središču naj bi se zbralo na tisoče ljudi, prav tako so v Daki protestnemu shodu sledili govori študentk, ki so na vlado naslovile svoje zahteve po reformi zakonodaje glede varnosti žensk in otrok ter pospešitve kazenskih postopkov v primeru teh zločinov.

Drakonske kazni, a nasilje ostaja

Posilstvo mladoletne osebe se v Bangladešu sicer po zakonu, sprejetem leta 2020, kaznuje s smrtjo. Uvedba tega zakona je sledila vrsti odmevnih primerov spolnega nasilja, vključno z brutalnim napadom skupine nasilnežev na 37-letno žensko, ki so ga posneli in razširili na družbenih medijih.

Manj kot teden dni po posilstvu deklice v Maguri so mediji poročali o najmanj treh posilstvih otrok približno iste starosti v različnih predelih Bangladeša. V nekaterih primerih so bili obtoženi sosedje žrtve, v drugih pa bližnji sorodniki.

Po državnih statističnih podatkih je bilo v Bangladešu v zadnjih osmih letih vloženih 3.438 obtožb zaradi zlorab otrok, žrtev posilstva pa naj bi bilo še veliko več. Najmanj 539 jih je mlajših od šest let, 933 žrtev pa je starih od sedem do dvanajst let. Raziskave so pokazale, da so otroci v večini primerov spolno zlorabljeni ali posiljeni od ljudi, ki jih poznajo.