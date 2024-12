Jay-Z obtožen, da je tako kot Diddy posilil 13-letno deklico

Raper, glasbeni mogotec in podjetnik Jay-Z je obtožen, da je leta 2000 na zabavi po podelitvi nagrad VMA skupaj s Seanom Combsom - Diddyjem posilil 13-letno dekle.

To navaja civilna tožba, ki jo je v nedeljo vložil teksaški odvetnik Tony Buzbee, ki zastopa celo vrsto domnevnih Diddyjevih žrtev. Tožba te žrtve je bila sicer prvič vložena že oktobra, takrat je bil kot storilec naveden le Diddy, zdaj pa so dodali tudi Shawna Carterja, kar je pravo ime Jay-Z-ja.

Anonimna tožnica trdi, da sta jo Jay-Z in Combs posilila, ko je imela le 13 let. Foto: Guliverimage Tožnica, katere ime ni razkrito, v tožbi trdi, da sta jo Jay-Z in Diddy 7. septembra 2000, ko je imela le 13 let, posilila na hišni zabavi v New Yorku. Tam naj bi ji najprej ponudili pijačo, po kateri se ji je začelo vrteti, zaradi česar se je šla spočit v eno od spalnic. Kmalu zatem sta po njenih trditvah v sobo vstopila raperja, Jay-Z naj bi ji dejal: "Pripravljena si na zabavo!" Nato naj bi jo slekel in posilil, medtem ko naj bi ju Diddy in neimenovana zvezdnica gledala, potem naj bi jo posilil tudi Diddy.

Kmalu po vložitvi tožbe se je oglasil Jay-Z in v dolgem sporočilu za javnost odločno zanikal "odvratne" obtožbe. Odvetnika Buzbeeja, ki zastopa domnevno žrtev posilstva, je obtožil, da deluje po vedno istih "dramatičnih vzorcih" in da ga s tožbo le izsiljuje.

"Prepričan je, da bom zaradi resnosti obtožb in zgražanja javnosti sklenil poravnavo, a bo ravno obratno. Zdaj bom javno razkril, kakšen prevarant je," je v razburjenem sporočilu za javnost zapisal Jay-Z in dodal, da so obtožbe o spolnih zlorabah mladoletnih oseb "tako odvratne", da bi jih bilo treba kazensko preganjati, ne pa vlagati civilnih tožb.

Diddy ob Jay-Zju in Beyonce leta 2015. Foto: Guliverimage

V odzivu je omenil tudi svojo ženo Beyonce in njune tri otroke, ki da trpijo zaradi teh obtožb: "Z ženo bova morala otrokom pojasniti, da so ljudje kruti in pohlepni. Ni pošteno, da morajo že tako mladi skušati razumeti zlobo, ki želi uničevati družine in človeški duh."