Zvezdnik MMA McGregor izgubil pritožbo v civilni tožbi zaradi posilstva #video

Porotniki na višjem sodišču v Dublinu so novembra prisodili odškodnino v višini skoraj 250.000 evrov 35-letni Nikiti Hand, ki je trdila, da jo je McGergor leta 2018 posilil v hotelu v irski prestolnici.

Sodišče je obravnavalo obtožbe, da je McGregor Hand "brutalno posilil in pretepel". Irski športni zvezdnik je vztrajal, da sta imela sporazumni spolni odnos.

Nikita Hand says the appeal has retraumatised her but today she can finally move on pic.twitter.com/pvFhcK7wFh