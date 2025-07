Spektakularna vrnitev Conorja McGregorja

Irski zvezdnik mešanih borilnih veščin Conor McGregor načrtuje vrnitev v ring. To naj bi se prihodnje leto zgodilo kar v Beli hiši v Washingtonu na enem od dogodkov, ki jih pripravlja ekipa predsednika ZDA Donalda Trumpa, poročajo ameriški mediji.

Sedemintridesetletni McGregor se ni boril vse od leta 2021, ko si je ob porazu proti Dustinu Poirieru zlomil nogo. Lani mu je načrtovano vrnitev proti Michaelu Chandlerju preprečil zlomljen prst na nogi.

Vnovič dobro pripravljen

Irčev poslovni partner pri BKFC David Feldman je v oddaji Ariel X Ade Show razkril, da se McGregor vrača v ring, to pa naj bi se zgodilo v Beli hiši ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti. Feldman je razkril tudi, da je McGregor spet prijavljen pri protidopinški komisiji, da ta lahko izvaja teste, Irec pa naj bi mu povedal, da je vnovič dobro pripravljen.

To ne bo prvi McGregorjev obisk v Beli hiši. Pri predsedniku Trumpu je bil že marca in takrat je mojster borilnih veščin najavil celo, da bo v prihodnosti vstopil v politiko in se potegoval za položaj irskega predsednika.

