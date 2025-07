Ko je že kazalo, da so favoriti za rumeno majico na varnem, je približno tri kilometre pred ciljem 11. etape Dirke po Franciji svetovni prvak Tadej Pogačar doživel grd padec. V skupini favoritov se je zgodil dotik z Norvežanom Tobiasom Hallandom Johannessenom (Uno-X Mobility), ki je nenadoma zamenjal smer, kar je spodneslo Pogačarja, ki je padel po tleh in zadel ob obcestni količek. Primož Roglič je izbral napačni trenutek za malo potrebo.

Slovenski šampion Tadej Pogačar je sicer hitro vstal, s pomočjo iz nevtralnega vozila popravil verigo na kolesu, in nadaljeval etapo, pri tem pa mu je pomagala tudi športna poteza tekmecev, ki po padcu prvega kolesarja sveta niso pospešili tempa in izkoristili situacije. Pogačar kljub padcu sicer ni izgubil časa v skupnem seštevku, je bilo pa ob njegovem prihodu v cilj jasno, da je padec pustil (vsaj vizualne) posledice. Na levi strani telesa je odrgnine, strgane kratke hlače, krmila in zavorna ročica pa sta bila upognjena navznoter.

🤝 Sportsmanship at its best!



🤝 La sportivité du peloton !

Pogačar: Malo sem potolčen, ampak preživeli smo že kaj hujšega

Kmalu po etapi so iz ekipe UAE Emirates posredovali Pogačarjevo izjavo, v kateri je zvenel zveni dokaj optimističen. "Sem kar v redu. Malo sem potolčen, ampak preživeli smo že kaj hujšega. Bil je zelo hektičen dan, dobesedno od starta do cilja. Na koncu sem doživel padec, a zahvaljujoč kolesarjem, ki so me počakali, nisem zaostal. Lahko bi si privozili nekaj prednosti, pa tega niso izkoristili. Veliko spoštovanje in hvala vam za podporo, fantje," se je zahvalil prvi kolesar sveta in pojasnil, kaj se je pravzaprav zgodilo.

"Respect to the bunch. Thank you" 🙏



Tadej Pogačar was full of gratitude to his rivals after they waited for him following a late crash on Stage 11 of the Tour de France.



📸 Sprint Cycling

_____

🇫🇷 #TDF2025 pic.twitter.com/BtlOJwdsTu — Velon CC (@VelonCC) July 16, 2025

"Na spustu sta Jonas (Vingegaard, op. a.) in Matteo (Jorgenson, op. a.) napadla, vsi smo bili na limitu. Ko sta videla, da je tam še Johnny Narvaez, ki je opravil izjemno delo, smo malo začeli kontrolirati tempo. Potem se je znova začelo z napadi. Nekdo je žal zamenjal smer na cesti – ne vem, morda ni videl … in zgodilo se je. K sreči imam le nekaj odrgnin. Ko sem videl, da drsim proti pločniku, sem se ustrašil, da bom z glavo priletel ob robnik. Na srečo se je vse izteklo bolje, kot bi se lahko."

Kljub vsemu ostaja optimističen in borben. "Jutri je nov dan. Dal bom vse od sebe. Mislim, da smo kot ekipa pripravljeni tudi na cilje, kot je Hautacam."

Tadej Pogacar to Visma: "Thanks, guys."

Fair play by them and Remco, they waited for him after he crashed. #TDF2025 pic.twitter.com/BK77WyqTCa — Mihai Simion (@faustocoppi60) July 16, 2025

Hauptman: Doživeli smo pravi šok

Oglasil se je tudi športni direktor ekipe UAE Emirates Andrej Hauptman, ki je v pogovoru za TV Slovenija priznal, da so ob novici, da se je Pogačar znašel na tleh, doživeli pravi šok.

"Sprva smo mislili, da je padel na spustu, potem pa smo izvedeli, da se je to zgodilo na ravninskem delu. Vedeli smo, da bo teh prvih 11 dni zelo hektičnih in da se lahko zgodi marsikaj," je dejal Hauptman in dodal, da je kljub neljubemu dogodku stanje za zdaj spodbudno. "Kaže, da je s Tadejem vse v redu, a ga mora seveda še pregledati zdravnik."

Big thumbs up👏👍 for the Shimano service guy who helped Tadej Pogačar with the bike after the crash at #TDF2025!

Posebej se je zahvalil tudi vsem, ki so ob incidentu pokazali čut za fair play. "Res se moramo zahvaliti za športno potezo tekmecev in vodij ekip, ki so džentelmensko počakali na Tadeja," je tekmece pohvalil Hauptman. Za fair play se jim je zahvalil tudi Pogačar.

Napačen tajming Rogliča

Težave je imel tudi Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe), ki je v številnih napadih v današnji etapi izbral napačen trenutek za malo potrebo. "Še tisti edini trenutek, ki sem ga danes izbral za malo potrebo, ni bil pravi. Potem smo zelo dolgo lovili in porabili ogromno energije, ampak tako pač je v kolesarstvu," je dejal v pogovoru za TV Slovenija.

