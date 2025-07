João Almeida naj bi se odločil glede prihodnosti

Nesrečni portugalski kolesar João Almeida, ki je moral zaradi padca zapustiti Tour de France, bo, kot kaže, ostal del družine UAE Emirates in moštveni kolega Tadeja Pogačarja. Po poročanju portugalskega časnika Record naj bi pogodbo podaljšal do leta 2028.

Časnik Record se sklicuje na informacije Almeidovega agenta Joãa Correie. Novice še nista uradno potrdila niti 26-letni kolesar niti ekipa UAE Emirates XRG. Joao Almeida je profesionalno kariero začel leta 2020 pri ekipi Deceuninck-Quick-Step, vendar je po dveh sezonah prestopil k trenutnemu delodajalcu.

Portugalec je v dresu UAE Emirates XRG postal eden najboljših etapnih kolesarjev v pelotonu. V svojih prvih sezonah pri ekipi je zmagal v etapi na Dirki po Italiji in na več etapah dirk svetovne serije, letos pa je naredil še korak naprej – veselil se je skupnih zmag na Dirki po Baskiji, Dirki po Romandiji in Dirki po Švici.

Leta 2022 je na Vuelti za las zgrešil oder za zmagovalce s četrtim mestom, leto kasneje pa je na Giru zasedel tretje mesto. Lani je Almeida kot pomočnik Tadeja Pogačarja končal Tour de France na skupnem četrtem mestu.

Letos je Portugalec znova upal, da bo slovenskemu kapetanu pomagal do zmage na Touru. Dobro je začel francosko pentljo, a je padec na etapi do Mûr-de-Bretagne prekrižal njegove načrte. Sprva je še kljuboval bolečinam, a je bil nato v deveti etapi do Châteaurouxa prisiljen odstopiti.