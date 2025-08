"Mislim, da je to dobro," nam je na vprašanje, kaj za Rogliča pomeni prihod Remca Evenepoela, sprva odločno dejal novomeški strokovnjak, nekdanji profesionalec in dolgoletni direktor največje kolesarske dirke v Sloveniji Bogdan Fink. In zakaj misli tako? "Ker bo ekipa močna," pravi.

A brž nas je opomnil, da je v resnici še veliko prezgodaj govoriti o razmerjih moči v ekipi in morebitnem Rogličevem zdrsu po hierarhični lestvici. "To je vprašanje, na katero ne znam odgovoriti. Je še prezgodaj. Iskreno povedano, ne vem," pravi Fink in dodaja: "Mogoče pride še kdo."

Bo Roglič odslej bolj mentor?

Bogdan Fink: Mislim, da še ni rekel zadnje, da bo še dirkal in še ni primeren za vlogo mentorja. Foto: Vid Ponikvar Roglič je že med letošnjo Dirko po Franciji vlogo kapetana ekipe predal 24-letnemu nekdanjemu biatloncu Florianu Lipowitzu. Nemec je nato zasedel tretje mesto v skupnem seštevku in osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki, medtem ko je zimzeleni Roglič po dolgem času dirko končal, zasedel pa je osmo mesto v skupnem seštevku. Bil bi lahko še boljši, morda celo četrti, če se ne bi v zadnjem tednu dirke osredotočil na lov za etapno zmago in s tem žrtvoval visoko mesto v skupnem seštevku.

Bi lahko 35-letni Zasavec pri Red Bull - BORI - hansgrohe zdaj sprejel bolj mentorsko vlogo, bil nekakšen častni kapetan, siva eminenca, medtem ko bosta Evenepoel in Lipowitz glavna tekmovalna aduta ekipe? "Primož je letošnji Tour končal na osmem mestu. To je zelo dober rezultat, o takšnih smo včasih lahko le sanjali. Mislim, da še ni rekel zadnje, da bo še dirkal in še ni primeren za vlogo mentorja," meni Fink.

"Jasno in glasno so povedali, da bodo naredili najboljšo ekipo na svetu"

Lahko Roglič, Evenmepoel in Lipowitz zagrenijo življenje Tadeju Pogačarju? Foto: Guliverimage Ampak Rogličeve osebne tekmovalne ambicije – večkrat je že poudaril, da ga zanima le še skupna zmaga na Dirki po Franciji – so s prihodom Evenepoela zagotovo doživele manjši udarec. "To je zagatno vprašanje, o tem lahko samo špekuliramo. Še enkrat poudarjam, morda pride še kdo. Dejstvo je namreč, da ko je lani v kolesarstvo vstopil Red Bull, so jasno in glasno povedali, da bodo naredili najboljšo ekipo na svetu. In to so začeli graditi, lotili so se te naloge. Očitno imajo dobro finančno zaledje, in če so bili najboljši v formuli ena, ni razloga, da ne bi bili tudi tu," še meni naš sogovornik.

Tudi Evenepoel je izjemno ambiciozen in prepričan, da lahko na dirki vseh dirk izzove tudi Tadeja Pogačarja. "Videti je, da se s Soudalom sploh ni hotel pogovarjati o podaljšanju pogodbe. Boljšo priložnost za potešitev svojih ambicij vidi tu. Kaj več zdaj ni mogoče reči. Je prezgodaj. Karkoli bi rekel, me lahko udari po glavi. Predvidevam pa, da so Remcu ponudili boljšo pogodbo, enako je bilo pred dvema letoma s Primožem," še pravi Fink.

Proti Pogačarju bo vsakemu težko

Ambiciozna nemško-avstrijska ekipa postaja prava kolesarska velesila, s trojico Roglič – Evenepoel – Lipowitz bi lahko življenje v gorskih etapah prihodnjega Toura zagrenila tudi Pogačarju, ki pa je absolutni pojem kolesarske odličnosti in nepremagljivosti ter človek, ki ga želijo premagati vsi. "Zelo malo fantov je, ki so v tem trenutku sposobni biti vsaj konkurenčni Pogačarju, in vsi vemo, kateri so. Če hočeš tekmovati, moraš imeti enega od teh. Težko je dirkati proti Pogačarju, saj ni obrambe. Videli smo, kaj je počela Visma, Red Bull ima očitno druge zamisli … Bomo videli, vsekakor bo proti Pogačarju vsakemu težko," je še povedal Bogdan Fink.

