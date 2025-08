Šef Primoža Rogliča razčistil dilemo glede pogodbe slovenskega šampiona

Ko je Primož Roglič pred sezono 2024 zapustil moštvo Visma–Lease a Bike in se preselil k Red Bull – BORA – hansgrohe (takrat se je ekipa imenovala še BORA – hansgrohe), se je to zdelo kot naravno nadaljevanje zgodbe. Pri nekdanjem delodajalcu namreč ni dobil zadoščenja niti vloge, ki si jo je želel. Sodu je izbila dno Vuelta, kjer vodstvo ekipe ni pustilo niti njemu niti Jonasu Vingegaardu dirkati na skupno zmago in sta jo morala prepustiti Seppu Kussu.

Tistega leta ga niso uvrstili na Dirko po Franciji, čeprav naj bi bilo dogovorjeno, da bo imel zagotovljeno mesto, če osvoji Giro. V novi sredini je nato s svojim pristopom mnogim odprl oči. Predvsem pa so v nemško-avstrijskem moštvu začeli razmišljati velikopotezno – zlasti, ko je v igro vstopil Red Bull.

Rogliču se letos ni izšlo, na Touru zablestel Lipowitz

Lani je za novo ekipo osvojil Vuelto, letos pa so se mu načrti na Giru zaradi padcev hitro podrli. Na Touru se mu ni uspelo boriti za etapno zmago ali stopničke, kljub temu pa je pokazal solidno pripravljenost.

Florian Lipowitz je prijetno presenetil na Touru ter na koncu osvojil tretje mesto in belo majico za najboljšega mladega kolesarja. Foto: Reuters Letošnji Tour de France je posledično odprl razpravo, ali bo zdaj ekipa stavila na Floriana Lipowitza, ki je naredil velik preskok in osvojil tretje mesto na Dirki po Franciji, pred tem pa bil tretji tudi na Kriteriju po Dofineji ter znova zaostal le za Tadejem Pogačarjem in Vingegaardom. Od Rogliča se je v tem času veliko naučil ter posrkal znanje in izkušnje, ki mu jih je Slovenec postavil na pladenj.

Nova imena, nov športni direktor ...

Prvi mož ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe Ralp Denk je o 24-letnem Nemcu, ki je pred petimi leti iz biatlona presedlal v kolesarstvo, spregovoril z izbranimi besedami: "Presenetil me je. Neverjeten je bil, tako na kolesu kot tudi pred mikrofonom. Še nikoli prej nismo bili na stopničkah Toura z lastnim kolesarjem, ki je z nami podpisal prvo pogodbo. To je nekaj posebnega. Bolj kot če bi kupili superzvezdnika in bi z njim naredili tak rezultat."

Lipowitz je simbol nove filozofije ekipe: dolgoročni razvoj domačih talentov. Ob njem se prebija tudi 21-letni Italijan Giulio Pellizzari, ki je letos na Giru končal šesti, do Rogličevega odstopa pa bil najbolj zvesti pomočnik slovenskemu kolesarju.

Bo Remco Evenepoel v letu 2026 nastopal za ekipo Red Bull – BORA – hansgrohe? Foto: Reuters

Vse glasnejši pa so tudi namigi, da naj bi se ekipi pridružil Remco Evenepoel, kar bi dodatno spremenilo dinamiko v ekipi. Novi športni direktor Sven Vanthourenhout, nekdanji belgijski selektor, ki je že sodeloval z belgijskim zvezdnikom, bo od 1. avgusta zasedel ključno funkcijo in je naslednik do zdaj prvega športnega direktorja Rolfa Aldaga. Marsikdo v tem vidi jasen znak o usmeritvi ekipe.

Denk jasen glede Rogličeve pogodbe

Čeprav so se v medijih ob odprtju kolesarske tržnice – 1. avgust je dan, ko lahko kolesarji uradno obelodanijo ime morebitnega novega delodajalca za prihodnje koledarsko leto – pojavljale govorice, da se Rogliču pogodba izteka že konec letošnje sezone, pa je vodja ekipe Ralph Denk v ekipnem podkastu po koncu Toura zatrdil, da to ne drži. "Ni res, da se mu pogodba izteka. Po Touru se bomo pogovorili, kaj so njegovi cilji in kaj ga motivira. Osvojil je praktično vse v kolesarstvu razen Dirke po Franciji in Dirke po Švici. Po pogovoru bomo začrtali naslednje korake."

Ralph Denk je izpostavil nekatera imena, ki bodo nastopila na Dirki po Španiji. Foto: Ana Kovač Pred meseci je o Rogličevi pogodbi pisal tudi novinar Daniel Benson, ki je po informacijah svojih virov zapisal, da ima slovenski kolesar pogodbo do konca leta 2026.

Zanimivo pa je, da se je ob vse glasnejših govoricah o prihodu Evenepoela in zamenjavi športnega direktorja v tujih medijih začelo namigovati, da bi lahko Roglič zapustil ekipo. Pojavlja se celo ime ekipe Movistar kot ena od možnosti, ki bi lahko bila njegov dom.

Če bo ostalo pri besedah Denka, potem ni bojazni, da bi Roglič menjal sredino in bo ostal v taboru rdečih bikov, ki jim je s svojim prihodom odprl vrata do novega sveta, v katerem lahko razmišljajo velikopotezno.

Znana že nekatera imena za Vuelto

Za konec je pogovor v podkastu šel tudi v smeri Vuelte. Iz odgovora na vprašanje o morebitni sestavi ekipe je bilo zaznati, da Roglič ne bo odpotoval na Iberski polotok in se skušal potegovati za peto lovoriko. To bi bilo povsem človeško, ker je že nastopal na Giru in Touru letos. Ekipa bo določena kasneje, pravi Denk, a nekatera imena so že znana: "Jay Hindley, Giulio Pellizzari, Giovanni Aleotti … a nič še ni dokončno. Čakajo nas še štirje tedni in veliko dirkanja."