Avtor:
STA

Sreda,
20. 8. 2025,
20.27

Gal Glivar Vuelta Dirka po Španiji

Sreda, 20. 8. 2025, 20.27

Slovenec potrjen

Gal Glivar gre na Vuelto

Avtor:
STA

Gal Glivar bo debitiral na grand tourih. Foto Guliverimage

Gal Glivar bo debitiral na grand tourih.

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesar Gal Glivar bo v nedeljo prvič v karieri startal na dirki po Španiji. Njegova ekipa Alpecin-Deceuninck je danes potrdila, da je tudi Glivar v postavi za Vuelto.

Na Vuelti sicer ne bo obeh največjih slovenskih zvezdnikov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, slednji je tudi zadnji zmagovalec dirke po Španiji iz lanske sezone.

Med Slovenci bo nastopil še Pogačarjev ekipni kolega Domen Novak, ki se bo kot izkušen pomočnik tudi tokrat povsem podredil ekipi, v kateri bodo od gorskih pomočnikov še Avstralec Jay Vine, Avstrijec Felix Grossschartner in Španec Marc Soler.

Debi na tritedenskih preizkušnjah pa bo doživel Glivar; potem ko je preživel priprave z nekaterimi že določenimi člani ekipe za Vuelto, je danes ekipa na družbenih omrežjih potrdila, da je tudi on v zasedbi na španski pentlji.

Kapetan Glivarjeve ekipe bo Danec Jasper Philipsen, v ekipi so zapisali, da je cilj osvojiti čim več etapnih zmag. V sprintih ob Philipsnu računajo na Belgijca Jonasa Rickaerta in Edwarda Planckaerta, priložnost za kakšen uspeh pa se bo lahko na gorskih etapah ponudila tudi Glivarju, Avstrijcu Tobiasu Bayerju in Belgijcu Ramsesu Debruyneju.

Preberite še:

Richard Carapaz
Sportal Richarda Carapaza ne bo na Vuelti, osredotočil se bo na SP
Jonas Vingegaard
Sportal Vingegaard in njegov pohod: zanima ga le ena stvar
Primož Roglič Giulio Pellizzari
Sportal Rogličevi razkrili ekipo za Vuelto
Tadej Pogačar
Sportal UAE Emirates - XGR na Vuelto brez Tadeja Pogačarja, a z Domnom Novakom
Tadej Pogačar
Sportal AS: Tadej Pogačar bo izpustil Vuelto
