AGENCIJA ZA RAZHODE – kjer se še razhodi končajo s smehom

To ni tragedija. To je najbolj zabaven razhod leta! Prihaja nova komedija, v kateri se ljubezen ne konča tragično, ampak s huronskim smehom.

Ste si kdaj že zaželeli, da bi nekdo drug za vas opravil vse tiste neprijetne naloge v življenju? Recimo, da bi lahko najeli nekoga, ki bi namesto vas izrekel besede, ki gredo zares težko z jezika: "Ne strinjam se s tabo." ali pa "Odločeno je, odhajam."? Ali pa "Draga, nisem pravi zate." Če ste to kdaj pomislili in nikoli zares izrekli, potem je Agencija za razhode točno to, na kar v poplavi storitev moderne družbe še niste naleteli. Šala? Sploh ne!

Foto: Marko Ocepek

Kaj, ko bi lahko razhod naročili kot dostavo pice, z nasmehom na obrazu in ne da bi vas pri tem kdo zares obsojal? Za zdaj se to zdi kot en velik saj ni res, pa je!

Razhodi niso nikoli lahki … razen če jih prepustiš profesionalcem. V novi komediji Špas teatra Agencija za razhode spoznamo svet, kjer se ljubezenske drame rešujejo hitro, učinkovito … in z veliko smeha.

Kje so meje med ljubeznijo in poslom?

Če je bilo razmerje včasih izključno stvar dveh ljudi, je tudi najemanje profesionalca, ki bo namesto vas končal razmerje, v današnji novi sodobnosti povsem mogoče.

Vsi vemo, da je končati razmerje lahko prava drama, polna solz, jeze in zmedenosti. Zato se je rodila ideja o Agenciji za razhode, ki razhod izpelje brez nepotrebnih čustvenih zapletov in neprijetnih dialogov. Preprosto in učinkovito, kot vsaka dobra storitev.

Predstavljajte si, da ste že odločeni – konec je. Partnerja pa ne znate izpustiti iz svojega življenja. No ja, ali pa sodelavca, službo, prijatelja, soseda … Naš najvišji šef, slaba vest, se bo hitro začela oglašati! Morda je prava rešitev ravno profesionalec, ki bo to storil namesto nas. Če vam je všeč, da se to zgodi s kančkom humorja, potem Agencija za razhode ponuja povsem nov pristop: lahkotnejši, s smehom in veliko dozo humorja, ki ju sicer najdemo le v dobri komediji.

Razhodov je veliko, o njih ne govorimo radi, a bi morali

V Sloveniji se število ločitev iz leta v leto spreminja. Leta 2022 smo imeli na primer 2.149 razvez zakonskih zvez – ob 6.768 porokah je delež ločenih še vedno debelih 30 odstotkov! Ob ločitvi je povprečna starost moških 48 let, žensk pa 45 let. Skoraj vsakdo je po ločitvi materialno na slabšem, če ne spada ravno v razred najbogatejših, pravi statistika. In tudi zato je dobro, da se o razhajanjih čim več pogovarjamo in na ta način morda kakšen razhod tudi preprečimo ali ga naredimo bolj prijetnega.

Storitev v resnici obstaja (vsaj) v Združenih državah, zdaj pa prihaja tudi v Slovenijo!

Zgodba, ki (končno) govori o tem, česar nočemo slišati

Čeprav se v Sloveniji o ločitvah pogosto ne govori na glas, je to tema, ki se v nekem trenutku dotakne vseh. Če se torej vsak tretji zakon konča z ločitvijo, gre pri tem dejansko za intimno in težko temo med dvema. Vendar pa je pomembno, da se o tem govori – in predvsem, da na ta neizogibni del svojih odnosov skušamo pogledati še z drugačne perspektive. Najbolje s humorjem!

Odlična poslovna ideja! Zakaj?

V zvezi, v razhajanju, poročeni ali ločeni … SMEH dokazano ugodno vpliva na stabilnost in kakovost vsakršne zveze: krepi čustveno povezanost (lažje premagovanje konfliktov, skupno nastopanje proti izzivom), zmanjšuje stres in napetost (sprošča endorfine, umirja napetost, znižuje število prepirov), povečuje intimnost, izboljšuje komunikacijo in ima tudi dolgoročne učinke (kakovostnejše življenje, večje zadovoljstvo, sreča …). Zato pari, samski … smejte se!

Foto: Marko Ocepek

V najbolj nasmejanem slovenskem gledališču Špas teatru so združili humor z gledališkim raziskovanjem naših vsakdanjih izzivov in resnic o razhodih – ustvarili so predstavo o nenavadni agenciji, ki nas skuša spodbuditi k zavedanju, da so ločitve sicer boleče, ampak se je treba ob njih naučiti spopadati s težkimi temami z najmočnejšim orožjem – nasmehom.

Strah pred koncem je večji od samega konca

Agencija za razhode večkrat nagrajenega avtorja Tristana Petitgirarda ni le komedija o nenavadni poslovni ideji, temveč duhovita analiza sodobnih odnosov, kjer je strah pred prekinitvijo zveze pogosto večji od tistega ob dejanskem razhodu.

Komedija je preplavljena z zabavnimi zapleti, ki pa se dotaknejo tudi trenutkov, zaradi katerih so ločitve včasih tako težke. Dejstvo je, da res ni lahko nekoga zapustiti. In če se je kdo kdaj spraševal, kako bi bilo, če bi razhod namesto vas opravil agent, mu bo nova predstava dala kar nekaj zabavnih odgovorov.

Dobrodošli v Špas teater, ki letos praznuje 28 let delovanja in več kot 2,8 milijona obiskov gledališča.

Špas teater 7. novembra v Kulturnem domu Mengeš predstavlja prvo slovensko različico francoske komedije Agencija za razhode (izvirno Rupture à domicile) nagrajenega francoskega avtorja in režiserja Tristana Petitgirarda, ki je bil leta 2015 nominiran za najprestižnejšo francosko gledališko nagrado Molière v kategoriji najboljši živeči frankofoni avtor, leta 2019 pa je celo prejel Molièrovo nagrado za najboljšega režiserja zasebne gledališke produkcije in nagrado za najboljšo predstavo. Tresel se je Mengeš, rodila se je nova komedija, ki jo vsi v en glas ocenjujejo s čisto desetko. Zgodil se je veliki pok! Stoječe ovacije, žvižgi, klici, bučen aplavz! Odprla se je nova Agencija za razhode, ki bo glede na prve odzive občinstva navdušila prav vsakega obiskovalca, ki si bo ogledal, kako nova Agencija za razhode v resnici deluje.

Razhodi na ključ

Poglejmo v zgodbo nove komedije Špas teatra. Eric (Domen Valič) je agent za razhode. Njegova naloga je preprosta: z nasmehom na obrazu in brez drame ali solz sporočiti partnerju svojega naročnika, da je konec. Za svoje stranke na profesionalen in dovršen način konča njihove zveze. Nič ni prepuščeno naključju: scenariji so skrbno načrtovani, storitve tudi paketne in celo darila ob razhodu so del storitve.

Vse poteka kot po maslu, dokler ga tistega usodnega večera ne najame Srečo (Luka Cimprič), da pretrga razmerje s Floro (Lara Komar), žensko Ericove preteklosti, tisto, ki je pred leti odšla brez pojasnila … In zanj preprosta naloga nenadoma ni več tako zelo preprosta! Še posebej, ker si naročnik nenadoma premisli …

Foto: Marko Ocepek

V predstavi Agencija za razhode Špas teatra se zgodi vse, kar si lahko predstavljate, da bi lahko šlo narobe pri razhajanju, in še več. Pričakujte mešanico ljubezenskih prepletanj in zapletanj, čustvene zmedenosti, zabavnih dialogov, humornih trenutkov in seveda – eno veliko komedijo, ki iz scene v sceno razbija tabuje o razhodih. Le zakaj ne? Ločitve so dovolj težke same po sebi, zakaj ne bi v njih našli nekaj materiala za smeh, čeprav je v ozadju veliko čustev in dramatičnosti?

Foto: Marko Ocepek

Zvezdniška zasedba na slovenskih odrih

Domen Valič je odličen in vsestranski igralec, prejemnik zlate paličice in nominacije žarometi 2017 za najboljšega igralca, ki se je uveljavil tudi v širšem gledališkem prostoru in na televiziji, igra pa tudi v komični drami Obiski vedno zvonijo ob nepravem času v produkciji Špas teatra ter nas zabava v seriji Ja, Chef!. Lara Komar je slovenska igralka in članica Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, ki jo širše občinstvo pozna po vlogi fotografinje Irene v seriji Reka ljubezni (v kateri tudi igra skupaj z Domnom Valičem) in je leta 2018 prejela naziv femme fatale. Luka Cimprič je izjemen dramski, gledališki, televizijski in filmski igralec, ki je odigral več kot 40 različnih gledaliških vlog. Igral je v filmih Gremo mi po svoje (2010), Izlet (2011) in Prekletstvo Valburge (2019), v serijah Hiša ljubezni, prvem legalnem bordelu v Sloveniji, in v seriji Ja, Chef!.

Režijo je prevzel Žiga Flajnik, inovativni režiser, scenograf in soavtor, ki pozna gledališče v najmanjši detajl. Kot otrok gledališča je odraščal v svetu produkcije gledaliških predstav in pokazal sposobnost ustvarjanja intimnih, iskrenih in duhovitih predstav (Ljubezenske prevare, Iluzija, Kako se znebiti bodočega moža, Obiski vedno zvonijo ob nepravem času).

Špas teater prinaša smeh, tolažbo ali celo nekoliko bolj človeški pristop do razhoda

Komedija Agencija za razhode ne pomaga le zmanjševati bremena ob razhodih, ampak nas spodbuja, da se v ločitev zazremo kot na nekaj, kar bo morda bolelo, a bo zagotovo prineslo tudi marsikaj dobrega – na primer nov začetek. Je sveža, inteligentna in srčno duhovita komedija o sodobnih odnosih, preplavljena z zabavnimi zapleti, ki pa se dotaknejo tudi trenutkov, zaradi katerih so ločitve včasih tako težke. Dejstvo je, da res ni lahko nekoga zapustiti. In če se je kdo kdaj spraševal, kako bi bilo, če bi razhod namesto vas opravil agent, mu bo nova predstava dala kar nekaj zabavnih odgovorov. Režija, igralska energija in ostri dialogi poskrbijo za tempo, ki občinstvo drži v smehu od prve do zadnje replike. Zagotavljamo vam, nasmejali se boste do solz!

Preberite si nekaj mnenj prvih gledalcev in si oglejte bučen aplavz občinstva po premieri.

Zavračamo kakršnokoli odgovornost v primeru povečanja števila razhodov med predstavo in po njej. Zagotavljamo pa vam, da se boste od srca do solz nasmejali!

Pridružite se zabavnemu potovanju posameznika skozi razhod in nove začetke!



Spored AGENCIJA ZA RAZHODE (Kulturni dom Mengeš in dvorane po Sloveniji)



Na povezavi najdete termine in lokacije predstav vse do konca leta – pohitite, komedija odhaja na turnejo po vsej Sloveniji, do konca leta bodo gostovali v 18 krajih s 34 ponovitvami. In to je šele začetek.



V Špasovem programu vas od 1. 11. do 31. 12. 25 čaka več kot 150 terminov po vsej Sloveniji s 13 komedijami, štirimi različicami Murder Mystery večerje in enim odličnim moškim dance showom!



Preverite ponudbo čim prej, da ne ostanete brez najbolj zaželenih vstopnic! Na povezavi najdete termine in lokacije predstav vse do konca leta, komedija odhaja na turnejo po vsej Sloveniji, do konca leta bodo gostovali v 18 krajih s 34 ponovitvami. In to je šele začetek.V Špasovem programu vas od 1. 11. do 31. 12. 25 čaka več kotpo vsej Sloveniji sin

Naročnik oglasnega sporočila je ŠPAS TEATER.