Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Mirjam Poterbin ni skrivala navdušenja nad novo predstavo Rebeke Dremelj

Mirjam Poterbin in Rebeko Dremelj veže močno prijateljstvo.

Foto: Instagram/Mirjam Poterbin

Mirjam Poterbin, mama košarkarskega asa Luke Dončića, se je udeležila premiere predstave Rebeke Dremelj z naslovom Šminka in sekirca in nad njo ni skrivala navdušenja. Po koncu predstave je objavila tudi skupno fotografijo s protagonistko predstave in v njej svojo prijateljico pohvalila.

Da je Mirjam Poterbin dobra prijateljica pevke in igralke Rebeke Dremelj, je že znano. Udeležila se je tudi premiere njene predstave Šminka in sekirca, v kateri Dremelj nastopa s profesionalno igralko Gorko Berden.

Poterbin: "Vsega, česar se lotiš, ne počneš napol, ampak s srcem"

Mama Luke Dončića je v objavi namenila nekaj lepih besed svoji prijateljici Rebeki Dremelj: "Moja draga prijateljica Rebeka. Ti si človek, ki ga življenje neprestano nagrajuje, ker vsega, česar se lotiš, ne počneš napol, ampak s srcem, predanostjo in neverjetno voljo. Vsak tvoj korak se spremeni v zgodbo o uspehu in jaz sem neizmerno ponosna nate," je fotografijo po koncu premiere in zapis na družbenih omrežjih delila Poterbin.

Temu je dodala: "Občudujem, kako znaš v svoje delo vložiti celo sebe in s tem ustvariti nekaj res posebnega," je svoje razmišljanje še delila Mirjam Poterbin, ki je hvalospevu dodala še ključnik prijateljici za vedno. Na objavo se je odzvala tudi Dremelj in svoji prijateljici vrnila pozdrave ter se ji zahvalila za lep zapis, ki potrjuje, kako močno je njuno prijateljstvo.

